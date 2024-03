Vaca mais cara do mundo vale R$ 21 milhões e leva vida de 'luxo' em Goiás

Aos cinco anos de vida, uma vaca brasileira da raça Nelore, nascida em Goiás, entrou para um seleto grupo, que é cobiçado por quebradores de recordes no mundo inteiro: o Guinness World Records. Viatina-19 FIV Mara Móveis foi considerada a fêmea bovina mais valiosa do mundo: R$ 21 milhões. Viatina-19 nasceu em Nova Iguaçu de Goiás e lá viveu por algum tempo. Descendente de pais campeões, seu valor total já era de R$ 8 milhões em 2022. Foi quando os criadores da Agropecuária Napemo, em sociedade com a Casa Branca Agropastoril, compraram o animal.

O que se sabe:

A fêmea ganhou o título de mais valiosa do mundo em julho de 2023, quando os criadores decidiram vender um terço da propriedade da vaca. A terça parte foi arrematada por R$ 7 milhões, o que fez com que sua avaliação total chegasse aos R$ 21 milhões. O lance milionário foi da Nelore HRO, que agora faz parte do "condomínio", como é chamada a parceria entre criadores.

Viatina-19 vive em uma baia individual cercada por tela e borracha, para garantir sua segurança e evitar a entrada de animais indesejados, como insetos e roedores. Lorrany Martins, presidente da Napemo, disse em entrevista ao UOL que a baia é forrada com palha de arroz para maior conforto e dá acesso a outros animais nas laterais, para que ela possa interagir com eles.

Ela recebe ainda uma dieta equilibrada com ração de qualidade, sais minerais e água limpa, tudo monitorado 24 horas por dia por câmeras. Além disso, ela tem acesso a um piquete particular, onde pode pastar livremente e tomar sol. Sem contar que é monitorada por câmeras 24 horas por dia.

Para prevenir doenças e imprevistos, a vaca mais valiosa do mundo tem acompanhamento veterinário mensal com exames de sangue, avaliação clínica e tudo o que for necessário para garantir sua saúde. "Prezamos muito pelo bem-estar de todos os animais da fazenda, e com a Viatina não é diferente. Acreditamos que um animal feliz e saudável é um animal produtivo", afirma Lorrany.

A Viatina tem um apetite voraz e adora comer. Brincamos que ela fica emburrada quando precisamos controlar sua alimentação para que ela perca peso. Afinal, uma vaca gorda não é saudável como um humano. Sua dieta é relativamente comum, mas sempre cuidadosamente planejada para atender às suas necessidades específicas. Todos os ingredientes são balanceados e proporcionam tudo o que ela precisa para se manter saudável e feliz.

A fêmea bovina mais valiosa do mundo, ainda bezerra, com poucos meses de vida Imagem: Divulgação/Napemo

Características genéticas

O que realmente torna a fêmea tão especial é sua genética "impecável", orgulha-se Lorrayne. Ela possui características raciais que impressionam até mesmo os leigos. Sua linha de dorso considerada impecável, comprimento ideal, costela aberta, ossatura forte e aprumos perfeitos a definem como um animal de raça pura.

Sua expressão racial é tão marcante que, mesmo para quem não entende de animais, a Viatina se destaca. Basta um olhar para qualquer pessoa reconhecer sua beleza e grandiosidade. Ela é majestosa, como se estivesse sempre pronta para ser filmada, ela é 'posuda', parece que fica posando para as câmeras. Ela tem um olhar imponente e uma expressão forte, e isso conta muito nas características da raça Nelore.

O objetivo do condomínio, agora, é passar a comercializar a "prenhez" da fêmea. Por descender de uma família de doadoras consagradas, será possível perpetuar sua genética superior através da reprodução por fecundação in vitro. "Ao comercializarmos embriões da Viatina, estamos oferecendo não apenas a carga genética excepcional da matriz, mas também a oportunidade de gestação em uma "barriga de aluguel", explica Lorrayne.

Essa barriga de aluguel, geralmente feita em uma vaca da raça Aberdeen, é cuidadosamente selecionada por suas características de alta produção de leite, habilidade materna e boa sustentação. Ela garante o desenvolvimento ideal do embrião, resultando em uma bezerra com todo o potencial genético da matriz.

Segundo Lorrayne, a Viatina-19 não se destaca apenas como um animal de características excepcionais, mas também como uma multiplicadora de excelência. Ela transmite com maestria sua genética superior para suas filhas, garantindo a perpetuação de suas qualidades.

É notável como as filhas da Viatina herdam suas características marcantes. Ao observá-las, é possível reconhecer instantaneamente a linhagem da mãe, como se fossem miniaturas. Essa capacidade de transmitir seus genes a torna ainda mais valiosa para o criador. Outro ponto notável é a juventude dela como doadora. Ela já se consagrou como um animal de elite em uma idade precoce, demonstrando um potencial genético ímpar e um futuro promissor.

Informações sobre a Viatina:

Peso: 1100 kg

Comprimento: 187 cm

Altura Anterior: 151 cm

Altura Posterior: 162 cm