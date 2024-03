UE abre negociações para adesão da Bósnia-Herzegovina

BRUXELAS, 21 MAR (ANSA) - O Conselho Europeu decidiu abrir as negociações de adesão da Bósnia-Herzegovina ao bloco. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21) pelo presidente do Conselho, Charles Michel, através do X (antigo Twitter).

"Parabéns! Seu lugar está em nossa família europeia. A decisão de hoje representa um passo fundamental em seu caminho para a UE. Agora, o trabalho árduo deve continuar para que a Bósnia-Herzegovina avance constantemente, como deseja o seu povo", escreveu.

A decisão de iniciar as negociações de adesão encontrou forte oposição de um grupo de Estados-membros, incluindo Holanda, Dinamarca, França e Estônia, que consideraram os progressos alcançados até agora pelo país balcânico no caminho europeu ainda limitados.

O grupo de "Amigos dos Balcãs", que reúne países como Itália, Áustria, Hungria e Eslovênia, por outro lado, acelerou o avanço de Sarajevo no processo de integração.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, parabenizou o país: "Parabéns ao povo da Bósnia e Herzegovina! A decisão de hoje de iniciar as negociações de adesão representa um passo importante para aproximar o país da UE. Uma UE ampliada equivale a uma UE mais forte".

O governo italiano manifestou, em nota, grande satisfação: "A Itália continuará a encorajar e apoiar o governo bósnio a prosseguir com determinação o processo de reformas iniciado. Com esta decisão, a União Europeia envia uma mensagem clara e inequívoca não apenas para Sarajevo, mas para todos os Bálcãs Ocidentais". (ANSA).

