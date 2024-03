Gel de sobrancelha da Ruby Rose funciona? Confira o teste e se vale a pena

A minha sobrancelha é grossa e gosto de sair com ela arrumada, nada de muitos fios para baixo. Passar uma escovinha resolve por um período, mas não funciona a longo prazo.

Foi em busca de uma solução mais duradoura que encontrei o gel de sobrancelha da Ruby Rose. E decidi testar.

Minha relação com sobrancelhas grossas já teve seus altos e baixos. A falta de referência de mulheres parecidas comigo na minha adolescência e o fato de designers no passado terem deixado as minhas muito finas não me ajudou na tarefa de aceitá-las. Quando achei uma profissional que respeitou o formato original, isso começou a melhorar. Mas, ainda sim, elas ficavam bagunçadas.

Diante desse contexto, o gel testado me surpreendeu positivamente. Ele cumpre o que promete e não custa muito.

O que mais gostei

Fácil de usar. Antes de passar a escovinha, que vem junto com o produto, no gel, você precisa molhá-la na água. Depois que ela estiver úmida, é preciso esfregar no gel. Não esfregue muito a escovinha para não acumular produto nas cerdas. Só um pouco é suficiente para alinhar os fios da sua sobrancelha.

Imagem: Rebecca Vettore

Imagem: Rebecca Vettore/Reprodução

Deixa os fios alinhados. O gel ajuda realmente a deixar os fios da sobrancelha alinhados e modelados. Você pode jogar os fios para onde quiser, que eles ficam.

Não sai. Resiste a água, o produto ficou fixo nos pelos da minha sobrancelha, mesmo quando tentei lavar. Quando mexi os pelos, para ver se os deixava bagunçado, não funcionou no lado esquerdo que eu tinha passado mais gel. Do lado direito, onde passei menos, os pelos acabaram mexendo um pouquinho.

Rende bastante. Mesmo esfregando bem a escovinha no gel, não usei quase nada do produto. Pareceu que nem tinha sido usado.

Ajuda a levantar o olhar. Realmente o gel ajuda a dar aquela levantada no olhar que a gente quer, seja no dia a dia, ou em uma data especial.

Fácil de tirar. Para retirar o gel você pode usar cleansing oil ou demaquilante. Após aplicar um dos produtos nos pelos, molhe e esfregue. Eu consegui retirar todo o gel na segunda vez que repeti o processo de limpeza usando apenas a água.

Pontos de atenção

Endurece os fios. Como não estou acostumada a passar gel na sobrancelha, a sensação dela fica mais endurecida foi estranha. Ficava querendo mexer a toda hora para ver se não mexia mesmo.

Espuminha demora para sair. Quando passei a escovinha com mais vontade no gel e depois apliquei o produto na sobrancelha, fiz bastante espuma. Essa espuma, que ajuda a deixar os fios no lugar, acabou sendo um pouco demorada de tirar com o dedo na hora que dei o toque final nos fios.

Para quem é esse produto?

Se você tem sobrancelhas finas ou grossas e quer deixar os fios alinhados esse produto é para você. Caso você também goste de economizar, esse gel é ideal para estar no seu carrinho de compras. Além do valor de compra barato, o gel rende bastante.

Fizemos uma lista de produtos, parecidos com esse gel, que também podem te atender:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).