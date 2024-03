Tempestade de areia atinge municípios de Mato Grosso do Sul; vídeo

Moradores de cidades de Mato Grosso do Sul registraram vídeos de tempestades de areia que se formaram no estado nesta quinta-feira (21).

O que aconteceu

Ao menos quatro municípios foram atingidos. Moradores de Campo Grande, Naviraí, Sidrolândia e Jardim publicaram em redes sociais que presenciaram o fenômeno.

Ventos chegaram a 56 km/h em Dourados (MS). O Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste registrou a velocidade na estação de medição instalada na Universidade Federal da Grande Dourados, no sul do estado.

Em Campo Grande, a temperatura caiu 17,4°C em menos de uma hora. Às 12h53, os termômetros do Guia Clima da Embrapa registravam 37,1°C. Às 13h44, a temperatura já havia despencado para 19,7°C.

Há alertas de perigo para chuva em todo o estado para os próximos dias. No norte de MS, há alerta de perigo para chuvas intensas. Para o resto do estado, o alerta de tempestade. As informações são do Instituto de Meteorologia (Inmet).

O UOL tenta contato com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros de MS para saber se houve ocorrências em decorrência das tempestades de areia. O texto será atualizado em caso de resposta.