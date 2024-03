Marinha usa 'caveirão do mar' e tanque contra 'piratas' do PCC

Desde que o governo federal decretou uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) para conter o narcotráfico em portos e aeroportos do país, em novembro passado, tecnologias de ponta, um tanque de guerra e centenas de militares foram enviados pelas Forças Armadas ao Porto de Santos.

O terminal portuário santista é a principal via de escoamento usada pelo PCC para enviar cocaína para África e Europa, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

'Caveirão do mar', navios-patrulha, tanque de guerra e drones

Nos últimos quatro meses, operações da Marinha no Porto de Santos contaram com uma lancha blindada conhecida como "caveirão do mar", navios-patrulha com canhões e metralhadoras e até uma tanque de guerra que chegou a ser usado pelas Forças Armadas no Haiti entre 2004 e 2017, segundo revelou uma reportagem do Estadão (mais informações abaixo).

Junto ao aparato, cerca de 400 militares foram deslocados para a Baixada Santista em busca de drogas escondidas em contêineres de carga e cascos de navios.

Só no ano passado, foi apreendida mais de 1,6 tonelada de drogas em cascos submersos de embarcações — volume três vezes maior que a apreensão feita em 2020 —, de acordo com a apuração do Estadão.

"Caveirão do mar" é rápido e transporta 10 tripulantes. Disponibilizada pela Marinha durante a GLO, a lancha blindada do modelo DGS 888 Raptor, nomeada "Mangangá" e apelidada "caveirão do mar", é uma embarcação de fabricação nacional usada para a inspeção de embarcações com capacidade para transportar até 10 tripulantes. Além de ser mais rápida que outras embarcações — com velocidade que chega a 30 nós —, a lancha comporta uma metralhadora 7,62 mm.

Lancha blindada é usada por Marinha na fiscalização de embarcações no porto de Santos Imagem: Divulgação Poder Naval

Outro aparato usado pela Marinha nas operações desde novembro é o blindado Mowag GmbH "Piranha", tanque de guerra 8x8 que chegou a ser usado durante a expedição das Forças Armadas no Haiti. Fabricado na Suíça, o tanque comporta até 11 militares e possui uma metralhadora 5,56 no topo. Em Santos, o aparato militar serve como uma espécie de base para as averiguações de caminhões em áreas de acesso ao Porto.

O porto santista recebeu ainda três navios-patrulha, entre eles o "Maracanã", da classe Macaé, com canhão de calibre 40mm, além de duas metralhadoras de 20mm e sensores com imagem térmica, para auxiliar nas fiscalizações em alto mar. O navio, considerado tecnologia de ponta na América Latina, é de fabricação nacional e tem capacidade para transportar até 35 pessoas.

"Maracanã" se destaca entre navios-patrulha usados pela marinha no combate ao tráfico no porto de Santos Imagem: Divulgação Agência Marinha de Notícias

Os militares também dispõem de dois drones aéreos para ajudar no mapeamento da região portuária e alertar para movimentações suspeitas. Além dos equipamentos utilizados pelas Forças Armadas, a Guarda Portuária tem outros dois drones para ajudar nas inspeções e uma rede de 600 câmeras, cujas imagens são compartilhadas em tempo real com a Marinha.