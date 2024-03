Taiwan detecta número recorde de aviões chineses em torno da ilha neste ano

O Ministério da Defesa de Taiwan informou nesta sexta-feira (22, noite de quinta em Brasília) que detectou 36 aviões militares chineses perto da ilha nas últimas 24 horas, o que representa um recorde neste ano.

Nos últimos anos, Pequim aumentou a pressão militar sobre a ilha de governo autônomo, que considera parte do seu território, com envios quase diários de aviões e navios do seu Exército para os seus arredores.

Entre quinta-feira e as 6h desta sexta-feira, as forças de defesa de Taiwan detectaram 36 aviões e seis navios do Exército de Libertação Popular ao redor da ilha. Na véspera, Taiwan havia reportado 32 aviões chineses perto do seu território.

Desde a vitória eleitoral de 2016 da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, que não reconhece as reivindicações chinesas, Pequim aumentou a pressão militar, econômica e diplomática sobre o território. Taipé considera o envio quase diário de aviões e navios chineses para os seus arredores uma forma de assédio, que, segundo especialistas militares, representa o prelúdio de uma guerra aberta.

