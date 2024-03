Saka sofre lesão e desfalcará Inglaterra contra Brasil e Bélgica

O atacante Bukayo Saka, do Arsenal, foi cortado da seleção da Inglaterra nesta quinta-feira (21) devido a uma lesão não especificada e não estará nos amistosos dos próximos dias contra Brasil e Bélgica.

"Bukayo Saka deixou a concentração da Inglaterra e retornou a seu clube para iniciar a recuperação", explicou a Federação Inglesa de Futebol (FA) em comunicado.

"Não haverá substituto e o elenco de 25 jogadores continuará sua preparação para os amistosos contra Brasil e Bélgica", acrescenta a nota.

Antes de deixar a delegação, Saka estava fazendo trabalhos físicos na academia, seguindo um programa de exercícios individualizado, assim como Harry Kane, Cole Palmer e Jordan Henderson.

O jogo contra o Brasil será no sábado (23), no estádio de Wembley, em Londres. Três dias depois, os 'Three Lions' vão enfrentar a Bélgica no mesmo local.

Os dois amistosos serão os últimos testes da Inglaterra antes do técnico Gareth Southgate anunciar a lista de convocados para a disputa da Eurocopa (14 junho - 14 julho).

