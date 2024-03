Rússia afirma ter capturado vilarejo de Tonenke no leste da Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - As tropas russas capturaram o vilarejo de Tonenke, no leste da Ucrânia, a cerca de 8,5 quilômetros a oeste de Avdiivka, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta quinta-feira.

No início da quinta-feira, o Estado-Maior do Exército ucraniano disse que havia repelido 14 ataques do Exército russo perto de seis vilarejos na região leste de Donetsk, incluindo Tonenke.

(Reportagem de Filipp Lebedev e Yuliia Dysa)