Rede de supermercados Dia entra com pedido de recuperação judicial no Brasil

A operação brasileira da rede espanhola de supermercados Dia entrou nesta quinta-feira, 21, com um pedido de recuperação judicial no Brasil na Justiça de São Paulo, "com o objetivo de tentar superar a sua atual situação econômica e financeira", afirmou a empresa. O valor da ação é de quase R$ 1,1 bilhão.

A rede afirma que, desde a sua chegada ao Brasil, em 2001, tem realizado investimentos no País, em um esforço que "não obteve o retorno esperado".

O pedido de recuperação judicial ocorre uma semana após o anúncio de um processo de reestruturação das operações no País, com o fechamento de 343 lojas e três armazéns.

A rede continuará operando 244 lojas no Estado de São Paulo, "onde a companhia tem a maioria dos negócios brasileiros", informou a empresa.

Ao anunciar o fechamento de lojas, o grupo afirmou que a decisão ocorreu devido aos "persistentes resultados negativos do Dia no Brasil" e que faz parte do plano de ajustes que visa "tornar a operação viável".

A concentração dos negócios em São Paulo foi uma opção para otimizar a rede logística e reduzir custos. Segundo a empresa, as operações no Estado têm maior rentabilidade.

"Essas medidas possibilitarão destinar os recursos para mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento para o Grupo na Espanha e na Argentina, onde atualmente a companhia conseguiu uma posição relevante com uma estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade", afirmou a empresa sobre a reestruturação.

A companhia chegou ao Brasil em 2001. Nos últimos anos, especialmente desde 2022, a operação não trazia resultados esperados, apesar de investimentos da matriz. Dentre os motivos para o agravamento, a empresa cita o preço de commodities e a expansão de concorrentes no modelo atacarejo.

"O pedido de Recuperação Judicial se limita exclusivamente ao Dia Brasil, não impactando a situação financeira na Espanha e na Argentina, onde atualmente o Grupo Dia atingiu uma posição relevante com a estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade", indica a empresa em nota.

O resultado geral da companhia em 2023 foi negativo em 30 milhões de euros, causado pelos 154 milhões de euros em prejuízo líquido no Brasil, de acordo com o balanço divulgado em fevereiro.

A operação global teve vendas líquidas de 6,76 bilhões de euros no ano passado, queda anual de 7,2%. Os negócios na Espanha tiveram lucro líquido de 22 milhões de euros e, na Argentina, de 6 milhões de euros.