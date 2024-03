Tem validade? Como repor? Quanto dura 'estoque' de vitaminas em nosso corpo

Vitaminas são compostos orgânicos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Dependemos de 13 delas para sobreviver: A, do complexo B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), C, D, E e K. Mas quanto tempo é possível ficar sem ingerir fontes dessas substâncias, sem que o nosso estoque seja prejudicado?

Esse tempo depende do tipo de vitamina. Existem as lipossolúveis, que se dissolvem em gordura e, por isso, duram mais tempo, e as hidrossolúveis, que duram menos tempo no corpo, porque se dissolvem na água e são eliminadas pela urina.

As vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis e as do complexo B e a vitamina C, hidrossolúveis.

A seguir, veja quanto tempo dura o nosso estoque de cada uma delas.

Vitaminas lipossolúveis

As vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) têm processos complexos de absorção e metabolismo. Elas são absorvidas no intestino, na presença de gordura, e geralmente são transportadas por lipoproteínas ao fígado e tecido adiposo, onde são armazenadas para uso.

O organismo usa essa reserva hepática (no fígado) para nutrir as vias metabólicas de acordo com as necessidades individuais. Por isso, o estoque das vitaminas lipossolúveis demora, em média, um ano, até se esgotarem, com exceção da B9 e B12, que são armazenadas em maior quantidade.

Vitamina A

A vitamina A é armazenada, majoritariamente, no fígado. Estima-se que o estoque dessa vitamina dure meses. A função fisiológica mais conhecida da vitamina A é no processo visual, sendo a cegueira noturna um dos principais sintomas de sua deficiência.

Ela tem participação em diversas etapas de formação do organismo, já que é importante para formação e manutenção de dentes, ossos, mucosas, pele, para a visão e para o bom funcionamento do sistema imune.

Fontes alimentares: carnes (vermelha e branca) ovos, cenoura, laranja.

Vitamina D

A vitamina D é estocada no tecido adiposo, por isso, sempre que preciso, ela pode ser mobilizada e utilizada pelo corpo. Por ser obtida através de alimentos e exposição à luz solar, é difícil estabelecer quanto tempo dura o estoque de vitamina D.

Com a redução da exposição solar, a deficiência de vitamina D tem sido mais frequente. A falta dela pode aumentar riscos de osteoporose, fraturas no geral e raquitismo.

Fontes alimentares: gema do ovo, fígado, manteiga e pescados gordos.

Vitamina E

A vitamina E também é estocada no fígado e tecido adiposo. Não há relatos de pessoas saudáveis com deficiência de vitamina E, o que pode indicar estocagem efetiva ou consumo adequado, por estar presente em uma gama diferente de alimentos.

A vitamina E é antioxidante e os sinais de sua deficiência podem ser subclínicos como doenças neurológicas, anemia, miopatias e diminuição da imunidade.

Fontes alimentares: óleos vegetais, germe do trigo, amêndoas e avelãs.

Vitamina K

Ao contrário de outras vitaminas lipossolúveis, a vitamina K não é armazenada em grandes quantidades. A vitamina K também é produzida de forma endógena por algumas bactérias intestinais. Isso dificulta estimar seu estoque no corpo humano ou quanto tempo conseguimos ficar sem ingerir alimentos que a contenha.

Por isso, a ingestão frequente de alimentos fontes dessa vitamina é importante para manter suas concentrações plasmáticas adequadas. A sua deficiência está associada a hemorragias, tanto internas quanto externas.

Fontes alimentares: brócolis, couve-flor, o agrião, a rúcula, o repolho, o nabo, a alface, o espinafre e outros vegetais verdes.

As vitaminas são encontradas em diversos alimentos Imagem: iStock

Vitaminas hidrossolúveis

As vitaminas hidrossolúveis têm estoques pequenos, pois, como dito anteriormente, elas se dissolvem em água e são eliminadas pela urina.

A manutenção delas no organismo depende do consumo diário de alimentos. No entanto, é muito raro haver deficiência do ácido pantotênico (B5) e biotina (B7), porque essas vitaminas estão presentes em quase todos os alimentos.

Vitamina C

Também chamada de ácido ascórbico, é um poderoso antioxidante que protege o organismo contra a ação de radicais livres. Os sintomas da deficiência da vitamina C podem surgir logo no primeiro mês, se não houver a devida ingestão.

Se um indivíduo não receber a quantidade mínima de vitamina C, entre uma ou duas semanas ele já terá manifestações causadas pela deficiência. As reações mais graves começam a partir de 21 dias.

A deficiência de vitamina C causa uma doença bastante conhecida, que é o escorbuto. Os sintomas são fadiga, dores nas articulações, problemas de cicatrização, inflamação das gengivas e manchas roxas ou vermelhas na pele.

Fontes alimentares: laranja, limão, acerola, morango, brócolis, entre outros.

Vitamina B12

A deficiência da vitamina B12 pode demorar anos para aparecer. Estima-se que o corpo consiga armazenar cerca de 1 a 5 mg de vitamina B12 —1000 a 2000 vezes mais que a necessidade diária.

No entanto, há casos em que é possível notar manifestações orgânicas no corpo causadas pelo início da deficiência a partir de cinco meses.

Os alimentos fontes são de origem animal e, por isso, dietas restritivas, como a vegana, podem tornar essa população mais suscetível à deficiência. O principal sintoma da deficiência de B12 manifesta-se pela anemia megaloblástica (células vermelhas grandes e anormais).

Fontes alimentares: carnes, ovos e peixes.

Vitamina B9

Outra vitamina hidrossolúvel que possui estoque é a B9 (ácido fólico), que tem reserva de cerca de 15 a 30 mg. Por isso, a deficiência é incomum para pessoas saudáveis. Geralmente, sua deficiência é observada em pessoas que sofrem com alcoolismo, por exemplo.

Fontes alimentares: feijões, vegetais verde-escuros, frutas cítricas, ovos, carnes, peixes.

Quem deve ficar atento ao consumo de vitaminas?

Algumas populações devem ficar mais atentas a ingestão de vitaminas. São essas:

Quem segue dietas restritivas: quem opta por fazer qualquer dieta, como a vegetariana ou vegana, sem orientação clínica, corre um risco de não ingerir a quantidade de vitaminas recomendadas, em especial a vitamina B12, que é encontrada em fontes de origem animal.

quem opta por fazer qualquer dieta, como a vegetariana ou vegana, sem orientação clínica, corre um risco de não ingerir a quantidade de vitaminas recomendadas, em especial a vitamina B12, que é encontrada em fontes de origem animal. Quem tem doenças gastrointestinais ou relacionadas: por problemas na absorção da vitamina ou perdas acentuadas, como nos casos de diarreias.

por problemas na absorção da vitamina ou perdas acentuadas, como nos casos de diarreias. Recém-nascidos e, principalmente, prematuros: pois não há estoque ou, se há, ele é pequeno.

pois não há estoque ou, se há, ele é pequeno. Quem passou por cirurgia bariátrica: quem passou por esse procedimento tem uma necessidade de aporte mais elevado.

quem passou por esse procedimento tem uma necessidade de aporte mais elevado. Alcoólatras: geralmente, por causa da bebida, as pessoas comem pouco.

geralmente, por causa da bebida, as pessoas comem pouco. Imunossuprimidos: essas pessoas podem não se alimentar bem.

essas pessoas podem não se alimentar bem. Gestantes e lactantes: caso não recebam uma quantidade adicional, elas correm um risco de ter deficiência, principalmente, de ácido fólico (vitamina B9).

caso não recebam uma quantidade adicional, elas correm um risco de ter deficiência, principalmente, de ácido fólico (vitamina B9). Idosos: às vezes, eles não se alimentam adequadamente, e a absorção pode ser ineficiente.

às vezes, eles não se alimentam adequadamente, e a absorção pode ser ineficiente. Pessoas com pouca quantidade de gordura corporal: alguns atletas ou pacientes em alguma espécie de tratamento médico não têm gordura suficiente para conseguir absorver vitaminas lipossolúveis.

A ingestão das vitaminas, segundo especialistas, varia de acordo com alguns fatores como: idade, sexo, estágio de vida, patologias etc. Veja a recomendação diária para adultos em geral:

Vitamina A: 700 mcg

Vitamina D: 600 UI mcg

Vitamina C: 85 mg

Vitamina E: 15 mg

B1 / Tiamina: 1,2 mg

B2 / Riboflavina: 1,3 mg

B3 / Niacina: 16 mg

B6: 1,3 mg

B9 / Ácido fólico: 400 mcg

B12: 2,4 mcg

B7 / Biotina: 30 mcg

B5 / ácido pantotênico: 5 mg

Vitamina K: 100 mcg

UI: unidades internacionais

Fontes: Amanda Bento, nutricionista clínica funcional; Joelen Rocha, nutricionista especialista em nutrição clínica; Hélio Vannucchi, nutrólogo e professor universitário de nutrologia; Natália Pinheiro de Castro, nutricionista e doutora em ciências pela USP

Referência: Dri's (Dietary Reference Intakes), com matéria publicada em 14/04/2022