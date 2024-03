Pôster do GP de Ímola 2024 homenageia Ayrton Senna

BOLONHA, 21 MAR (ANSA) - O pôster oficial do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Ímola foi apresentado nesta quinta-feira (21) com uma homenagem ao ex-piloto brasileiro Ayrton Senna, cuja morte completa 30 anos em 2024.

Ao fundo da imagem aparece "a arquibancada da paixão", repleta de torcedores e bandeiras da Ferrari, e a torre do autódromo, símbolo do circuito.

Já em primeiro plano é possível ver os três principais pilotos da atualidade - o monegasco da escuderia italiana, Charles Leclerc, o tricampeão mundial, Max Verstappen, e o britânico heptacampeão e futuro defensor da Ferrari, Lewis Hamilton. A foto dos três é contornada por uma pista colorida com as cores da bandeira do Brasil famosa por aparecer no capacete de Senna.

O brasileiro é o quinto piloto mais bem-sucedido da história da F1, com 41 triunfos. Ele faleceu no dia 1º de maio de 1994, após sofrer um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em um dos finais de semana mais trágicos da história da categoria.

Durante a apresentação do pôster, as autoridades italianas celebraram a realização do GP da Emilia-Romagna, que acontecerá entre 17 e 19 de maio, após a edição de 2023 ter sido cancelada devido às fortes chuvas que assolaram a região.

"É muito emocionante continuar de onde paramos", lembrou Angelo Sticchi Damiani, presidente do Automóvel Clube da Itália (ACI), lembrando da enchente que impediu a realização do Grande Prêmio de 2023 quando tudo estava pronto.

"As obras permitiram restaurar a perfeita eficiência do autódromo. Este é o resultado de um grande esforço realizado pela Fórmula de Ímola, pelo município de Ímola e pela região Emilia-Romagna. Estamos convencidos de que será um maravilhoso Grande Prêmio", acrescentou.

Para o governador da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, trata-se "de um grande evento esportivo que temos orgulho de sediar no coração do Motor Valley, um bairro único no mundo, uma concentração incomparável de paixão, talento, inovação".

"Um retorno que este ano assume um significado particular, após o cancelamento da competição no ano passado devido à dramática inundação que atingiu tão duramente a Emilia-Romagna", concluiu.

Por sua vez, o prefeito de Ímola, Marco Panieri, defendeu que a apresentação do pôster "é o momento em que começamos a sentir a aproximação do Grande Prêmio e todas as suas emoções".

"Este ano, é um hino ao 'Made in Italy' e ao Motor Valley da nossa terra, uma celebração da paixão que acompanha a Emilia-Romagna, os italianos e muitas pessoas na participação nas corridas de Fórmula 1", concluiu Panieri. (ANSA).

