Por chuva, Rio decreta ponto facultativo e prefeito pede que pessoas fiquem em casa

A previsão de temporais no Estado do Rio de Janeiro a partir da noite desta quinta-feira, 21, levou o governador Cláudio Castro (PL) a decretar ponto facultativo na sexta-feira, 22. A medida foi anunciada no início da noite de quinta-feira, 21, quando ainda não havia chuva.

O prefeito Eduardo Paes (PSD), por sua vez, publicou vídeo nas redes sociais pedindo que as pessoas evitem se deslocar pela cidade durante a noite. Ele fez "apelo aos patrões" para que, levando em conta a chuva, não exijam a presença de funcionários que possam trabalhar sem se deslocar.

Na gravação, Paes aparece no Centro de Operações Rio (COR), de onde a cidade é monitorada por meio de câmeras. Ao lado da chefe de meteorologia do Centro, Raquel Franco, o prefeito afirmou que previsão é de chuva a partir da noite desta quinta, e que ela deve se estender pela sexta e pelo final de semana, até domingo.

"Quem tiver de fazer deslocamento pela cidade, se puder fazer mais cedo, para que, caso a chuva aconteça às 7 da noite, a gente não tenha tanta gente na rua... esse é meu primeiro pedido", afirmou Paes.

"Faço um apelo aqui aos patrões, para evitar esse deslocamento pela cidade. Quanto mais gente tem na rua quando está chovendo, mais risco a gente tem, e mais difícil fica o trabalho dos órgãos públicos", afirmou.

Paes afirmou que vai passar a noite no Centro de Operações, acompanhando as consequências da chuva, e recomendou que os planos para o final de semana sejam caseiros: "Não é um final de semana para ficar se deslocando por aí, (é para) aquele programa mais doméstico possível", afirmou.

Ao final da mensagem, Paes disse torcer para que a previsão de chuva esteja errada e que as falas dele gerem "memes" nas redes sociais.

Em boletim emitido às 17h30 desta quinta, o COR informou que até então não tinha havido registro de chuva em nenhum ponto da cidade e que a temperatura máxima do dia foi de 40,6°C, registrada às 14h. A mínima foi de 24°C, à 1h10.

"Para o final da noite desta quinta e madrugada de sexta, a previsão é de pancadas de chuva moderada a muito forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento forte. Entre o final da noite desta quinta e a tarde do sábado, a aproximação e passagem de frente fria e o posterior transporte de umidade deixarão o tempo instável na cidade do Rio", prevê a prefeitura.

"A previsão é de pancadas de chuva moderada a muito forte a partir do final da noite de quinta, se estendendo para a madrugada de sexta, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte (até 75,9 km/h)", afirma o COR.

"Ao longo da sexta, a previsão é de chuva moderada de forma contínua, podendo ser muito forte a partir da tarde. No sábado e na madrugada e manhã de domingo, a chuva permanece com intensidade moderada a forte, podendo ocasionar acumulados elevados em 24h. A chuva poderá passar de 40 mm/h e 200mm/24h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas estarão em declínio acentuado", acrescenta.

"No restante do domingo e na segunda, uma área de baixa pressão no oceano manterá o céu nublado a encoberto na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento", conclui o boletim.