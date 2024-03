Cláudio Castro decreta ponto facultativo nesta sexta (22) por chuvas no RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decretou ponto facultativo devido às intensas chuvas previstas para o estado nesta sexta-feira (22).

O que aconteceu

Ponto facultativo está decretado no estado Rio de Janeiro. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira (21) pelo governador Cláudio Castro, que afirmou também estar conversando com prefeitos de áreas de risco para que as cidades também decretem ponto facultativo.

Governador pede que pessoas se protejam. Castro pediu para que os moradores do estado "fiquem em casa e não se arrisquem em locais ao ar livre".

Eduardo Paes também fez alerta. Em vídeo, o prefeito do Rio pediu na tarde desta quinta-feira (21) que a população evite deslocamentos esta noite e, se possível, antecipe a volta para casa devido ao temporal previsto pelos serviços meteorológicos para os próximos dias.

Pessoal, para os próximos dias temos a previsão de fortes chuvas para o estado do Rio de Janeiro.



Para que as nossas equipes possam trabalhar e consigam garantir a segurança nas ruas, estou decretando ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 22. -- Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 21, 2024

Rio será atingido por chuvas intensas

Chuvas intensas devem atingir região Sudeste. A Defesa Civil Nacional colocou um alerta para as fortes chuvas que vão atingir principalmente o Rio de Janeiro, mas também São Paulo, Minas Gerais, e Espírito Santo. A previsão é de queda de mais de 200 mm de chuva.

Risco hidrológico é alto no Rio. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais espera que "acumulados expressivos" de chuva caiam sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro Fluminense (com destaque para a Região Serrana), e no Sul Fluminense.

Cemaden vê risco muito alto de deslizamento no RJ. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais prevê que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (destaque para a Região Serrana) e Centro Fluminense têm risco muito alto de deslizamentos.