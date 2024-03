Polícia recupera em Londres obra literária furtada de museu brasileiro

Do UOL, São Paulo

Uma obra literária que havia sido furtada de um museu de Belém (PA) foi recuperada nesta quinta-feira (21) pela Polícia Federal em Londres.

O que aconteceu

A obra pertence ao Museu Emílio Goeldi, no Pará, e foi furtada em 2008. Ela foi encontrada em uma operação da Polícia Federal brasileira e da Polícia Metropolitana de Londres.

Três servidores do museu foram denunciados por peculato culposo em 2011. Eles teriam facilitado o furto do bem público para venda posterior.

A obra, intitulada "De India utriusque re naturali et medica", é de um médico holandês que viveu no Brasil. O livro foi escrito em 1658 por Guilherme Piso, que participou de uma expedição no Rio de Janeiro para um inventário da natureza local.

Outro patrimônio foi recuperado na Argentina no ano passado, a obra "Reise in Chile und auf dem Amazonstrome". A PF informou que tem trabalhado para repatriação dos itens e identificação dos responsáveis pelo furto.