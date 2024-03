Petrobras recebe indicações da União e minoritários para conselho de administração

(Reuters) - A Petrobras recebeu as indicações da União e de acionistas minoritários para as eleições de seu conselho de administração e conselho fiscal, a serem realizadas em assembleia geral prevista para 25 de abril, disse a companhia em comunicado na noite de quarta-feira.

O governo federal indicou Pietro Mendes para presidente do colegiado e como demais integrantes Jean Paul Prates (presidente da Petrobras), Benjamin Alves Rabello Filho, Bruno Moretti, Ivanyra Maura de Medeiros Correia, Rafael Ramalho Dubeux, Renato Campos Galuppo e Vitor Saback.

Os acionistas minoritários indicaram, caso seja adotado o voto múltiplo, José João Abdalla Filho e Marcelo Gasparino da Silva. Já em eleições em separado, os minoritários indicaram Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis e Aristóteles Nogueira Filho.

Os empregados da Petrobras elegeram para o conselho Rosangela Buzanelli Torres, ainda a ser referendada na assembleia.

Conforme as políticas de governança interna da Petrobras, as indicações são submetidas à análise dos requisitos legais e de gestão e integridade e posterior manifestação do comitê de elegibilidade e do conselho de administração.

(Por Letícia Fucuchima)