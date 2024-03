Parque do Coliseu reclama de vandalismo durante Maratona de Roma

ROMA, 21 MAR (ANSA) - A direção do Parque Arqueológico do Coliseu, na capital italiana, denunciou episódios de vandalismo e problemas de acesso durante a realização da Maratona de Roma, no último domingo (17).

Em uma carta endereçada aos organizadores da Run Rome The Marathon, a Infront Italy e ao prefeito de Roma, a diretora Alfonsina Russo falou em obstáculos para o acesso de pessoal e de público, com os turistas impossibilitados de entrar na atração no horário previsto no ingresso.

O problema dificultou o cumprimento dos rígidos turnos de visitação, acumulando turistas no local, e levou a uma queda no número de visitantes de entre 2 e 3 mil.

O texto também cita episódios de "degradação" devido à ausência de instalações fixas para a limpeza das áreas.

Apesar de dizer que o parco "aplaude a manifestação esportiva", a carta alerta os organizadores para"próximas edições, pedindo um percurso que não interfira no acesso ao parque, considerado "destino único e, muitas vezes, irrepetível para milhões de pessoas provenientes do mundo todo". (ANSA).

