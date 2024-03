Papa apela para migrantes não esquecerem sua dignidade humana

VATICANO, 21 MAR (ANSA) - O papa Francisco apelou nesta quinta-feira (21) aos migrantes para que nunca esqueçam a sua dignidade humana e que não "tenham medo de olhar os outros nos olhos".

"Vocês não são descartáveis", declarou o Pontífice em uma mensagem em espanhol a um grupo de migrantes reunidos em Lajas Blancas, no Panamá.

"Eu também sou filho de migrantes, que partiram em busca de um futuro melhor", acrescentou.

Jorge Bergoglio lembrou ainda que "houve momentos em que [os pais] ficaram sem nada, até com fome, e com as mãos vazias, mas com o coração cheio de esperança".

Na mensagem, o Santo Padre também agradeceu à Igreja local pelo seu "compromisso com os nossos irmãos e irmãs migrantes que representam a carne sofredora de Cristo, quando são forçados a deixar a sua terra, para enfrentar os riscos e as tribulações de uma dura jornada, porque não encontram outro caminho".

Por fim, voltou a pedir orações: "E, por favor, não esqueça de rezar por mim".

Francisco fez da situação dos migrantes e refugiados um tema central do seu pontificado. Inclusive, a sua primeira visita como Papa em 2013 foi à ilha siciliana de Lampedusa, no sul da Itália, onde desembarcam muitos dos migrantes e refugiados que fazem a perigosa travessia marítima para a Europa.

Ao longos dos anos, ele tem defendido regularmente sobre o imperativo moral e humanitário do resgate no mar e a necessidade de fornecer serviços dignos de acolhimento e integração para aqueles que chegam ao território europeu. (ANSA).

