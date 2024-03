Esgotado, ovo Caribe não é mais produzido para Páscoa deste ano, diz Nestlé

Do UOL, em São Paulo

O ovo de páscoa Caribe, que bombou nas redes sociais neste ano e está esgotado nas prateleiras, não está sendo mais produzido pela Garoto para a venda neste ano. A informação foi confirmada pela Nestlé, responsável pela marca, ao UOL.

O que aconteceu

A Nestlé confirmou que o ovo de banana está esgotado nas principais varejistas. Os interessados também não irão encontrar o item na loja exclusiva dentro da fábrica da Garoto em Vila Velha, no Espírito Santo. A Nestlé informou que o ovo da marca, que mistura banana com chocolate, assim como o bombom de mesmo nome, foi o principal lançamento da Garoto para a Páscoa de 2024. O Caribe é uma criação tipicamente brasileira.

Novos ovos Caribe não serão produzidos neste ano pela Garoto. A empresa explicou os esforços agora estão voltados para o encerramento da Páscoa de 2024 e a estudos sobre as possíveis produções para a Páscoa de 2025. Deste modo, os consumidores interessados deverão procurar pelos ovos que podem ter sobrado no varejo.

Neste ano, foram produzidos 13 milhões de ovos de Páscoa da Nestlé e Garoto, 10% a mais do que no ano anterior. Segundo a Nestlé, a produção dos chocolates para a Páscoa de 2024 foi finalizada em janeiro. A empresa ressalta, porém, que outros itens do portfólio seguem disponíveis para a compra na reta final da Páscoa.

Lojas chegam a vender ovo Caribe por R$ 398,48. Em uma consulta da reportagem ao site Mercado Livre, nesta quinta-feira (21), foi possível observar que há lojas vendendo o item por quase R$ 400. Segundo a Nestlé, o doce seria vendido por aproximadamente R$ 40 nos mercados e lojas.

Na fábrica da Garoto, são vendidos cerca de 600 kg em unidades do bombom, a granel, por mês. O Caribe também está entre os mais vendidos da marca, disputando o pódio com o "Crocante" e "Opereta". Apesar do sucesso, a empresa não informou se haverá ovo Caribe para a Páscoa de 2025.

Sabemos que o Caribe é um bombom que divide opiniões desde sempre, que gerou uma polaridade entre os consumidores, mas não imaginávamos que esgotaria tão cedo das prateleiras. Desde que foi anunciado, o ovo já tem gerado um buzz entre seus fãs, principalmente por ter sido muito pedido tanto pelo nosso SAC, quanto pelas redes sociais. O sucesso do Caribe se dá por ele ser um bombom diferenciado, um produto que já tem uma história dentro da Garoto, com tradição que envolve a brasilidade de misturar banana com chocolate de forma inovadora.

Mariana Marcussi, diretora de Chocolates Nestlé