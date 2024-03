Centro de São Paulo tem queda de energia pelo quarto dia seguido

Do UOL, em São Paulo

O centro de São Paulo teve novo registro de queda de energia na tarde de hoje.

O que aconteceu

A falta de energia de hoje foi registrada na região da rua 25 de Março. O problema foi registrado às 12h45.

A Enel não detalhou quantas pessoas foram afetadas. Em nota, a empresa afirmou que enviou equipes ao local para "iniciar os reparos necessários".

O UOL questionou à empresa se a energia já tinha sido retomada, mas não teve resposta sobre o assunto. Às 14h30, lojistas da rua Cavalheiro Basílio Jafet ouvidos pelo UOL afirmaram que a energia não tinha sido restabelecida.

Quarto dia consecutivo com problemas

O centro da capital paulista sofre com problemas de energia desde a segunda-feira (18). Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque foram alguns dos bairros afetados pelo problema.

Hospitais chegaram a funcionar com geradores. Na Santa Casa de Misericórdia, procedimentos eletivos foram suspensos por causa da falta de energia. Em alguns bairros, moradores e comerciantes ficaram 45 horas sem luz.

Enel responsabilizou Sabesp pelo problema. A distribuidora afirmou que uma escavação realizada pela estatal atingiu acidentalmente cabos da rede subterrânea da distribuidora e causou a interrupção da energia.

A Sabesp negou ter danificado a fiação. Em nota, a estatal informou que avaliação preliminar constatou que as obras de manutenção e ligação nos ramais de esgoto não danificaram a rede elétrica subterrânea. "A escavação foi feita manualmente, a partir das 11h, sem deslocamento da fiação", explicou o órgão, ao detalhar que investiga a situação.

Contrato com município de São Paulo será analisado. O Tribunal de Contas do município afirmou hoje que vai analisar o contrato de prestação de serviços da Enel na capital. Auditores serão designados para analisar os prejuízos causados pelas interrupções no fornecimento de luz.