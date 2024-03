Lula critica fiança oferecida a jogador Daniel Alves e volta a falar em 'genocídio' em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão do Tribunal de Barcelona (Espanha) de conceder liberdade provisória ao ex-jogador Daniel Alves se ele pagar fiança de 1 milhão de euros, ou R$ 5,4 milhões, para se livrar da condenação por estupro. Daniel Alves ficou preso 14 meses por violentar uma mulher de 23 anos em uma boate. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão.

"O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém possa emprestar para ele, não pode comprar a dignidade da ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro. O sexo é algo feito a dois e tem que ser permitido", afirmou o presidente, durante festa de celebração dos 44 anos do PT, na noite desta quarta-feira, 20.

"Nós estamos vendo agora que o Daniel Alves pode ser libertado se pagar alguma coisa. Aprendi lá em Pernambuco, quando eu era pequeno: as pessoas diziam que, no Nordeste, quem tem 20 contos de réis não é preso. Essa máxima continua", protestou Lula. Ao lado do presidente, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, soprou um "Isso é crime". Lula repetiu em seguida: "Isso é crime".

O PT comemorou seus 44 anos, nesta quarta-feira, com uma festa no Centro Internacional de Convenções de Brasília. Estiveram presentes ministros como Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Margareth Menezes (Cultura), Esther Dweck (Gestão), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Anielle Franco (Igualdade Racial), além de deputados, senadores, governadores, prefeitos e vereadores. O vice-presidente Geraldo Alckmin também subiu ao palco.

Antes de cantar "Parabéns a você" ao lado de Janja e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Lula fez um "apelo" para o grupo terrorista Hamas libertar os reféns israelenses, presos desde o ato terrorista de 7 de outubro do ano passado, mas também cobrou o Estado de Israel para cessar o que chama de "genocídio" na Faixa de Gaza.

"Chega de matar mulheres e crianças!", exclamou o presidente, em tom enfático. "Chega! Aquilo não é guerra, é genocídio. Temos que ter coragem de dizer essas coisas, ou não vale a pena nossa passagem pelo planeta Terra", disse Lula, aplaudido pela plateia. O presidente chegou a ficar com a voz embargada. "Não é possível que estejamos assistindo a essa carnificina. Cadê a ONU, que deveria existir para evitar que essas coisas acontecessem?", perguntou.

Aos militantes, Lula agradeceu pela vitória em 2022 e pediu a todos que defendam a democracia. "A democracia precisa de instituições fortes, de carreiras fortes para o Estado funcionar atendendo aos interesses do povo, independentemente de quem está na Presidência. E precisa de imprensa forte", afirmou o petista.

Em seguida, Lula voltou a defender a libertação do jornalista Julian Assange, que está sob a custódia da polícia de Londres após o caso WikiLeaks. Para o presidente, a democracia mundial está fragilizada com a prisão de Assange. "Ele publicou um fato. O jornal dele está livre e ele, preso".

Antes do discurso do presidente, Gleisi observou que a frente ampla formada na campanha de 2022 ao Palácio do Planalto precisa ser fortalecida nas disputas municipais deste ano. "Queremos que seja eleito quem defende o campo progressista e democrático. Quem está contra a democracia não terá anistia", insistiu ela, numa referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal fechou o cerco contra Bolsonaro e militares acusados de patrocinar uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder, em 8 de janeiro de 2023.

Gleisi ressalvou, porém, que o PT terá de abrir mão da cabeça de chapa em algumas cidades. "Vamos apoiar muitos companheiros de outros partidos", avisou. Em São Paulo, por exemplo, pela primeira vez o PT deixou de apresentar candidatura própria à Prefeitura. De volta ao partido, Marta Suplicy será a vice de Guilherme Boulos (PSOL), que também compareceu à festa petista nesta quarta-feira.

A secretária de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade, lançou ali o mote "Em cada canto um Brasil mais feliz", que consiste em um plano de mobilização para as campanhas municipais, com uma plataforma virtual.