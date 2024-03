Luis Enrique diz que não descarta treinar time da Premier League no futuro

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse em uma transmissão na plataforma Twitch, nesta quinta-feira (21), que não descarta treinar um time da Premier League no futuro, mesmo que agora esteja "muito envolvido" com o clube francês.

Durante a live, um internauta perguntou se estaria interessado em ter uma experiência no futebol inglês e ele respondeu: "Adoraria".

Além disso, Luis Enrique revelou que antes de chegar ao PSG teve contato com alguns clubes da Inglaterra, que depois "decidiram apostar em outros treinadores".

"Gosto da Inglaterra, mas agora estou muito envolvido com o projeto do PSG", acrescentou.

Luis Enrique costumava fazer transmissões na Twitch durante a Copa do Mundo de 2022, quando era técnico da seleção da Espanha.

Ele voltou a usar a plataforma nesta quinta-feira para anunciar a criação da Fundação Xana, destinada a dar "apoio e acompanhamento a famílias com meninos, meninas e jovens que sofrem de doenças graves".

O projeto leva o nome de sua filha Xana, que faleceu aos nove anos vítima de um tumor ósseo.

bap-dam/dr/cb/mvv

© Agence France-Presse