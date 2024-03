Litoral de São Paulo pode ter ondas de até 3 metros

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca na faixa litorânea dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com expectativas de ondas de até três metros entre Santos e Arraial do Cabo. O risco está previsto entre a tarde de sexta-feira, 22, e a madrugada de domingo, 24.

Diante da condição climática, é importante evitar a prática de esportes aquáticos no mar nos próximos dias.

Em Santos, os termômetros oscilam entre 24ºC e 37ºC nesta quinta-feira, 21. Com a chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo, a variação ficará entre 22ºC e 26ºC na sexta-feira. Há expectativa de chuva forte, de acordo com a Meteoblue. No fim de semana, a precipitação deve ser mais intensa no domingo, quando os termômetros devem variar entre 22ºC e 25ºC.

Já para Arraial do Cabo (RJ), a Meteoblue projeta temperatura entre 25ºC e 31ºC nesta quinta-feira. Entre sexta-feira e domingo, a chuva será bastante intensa. A máxima deve ficar em 30ºC na sexta-feira e em 27ºC nos dois dias do fim de semana.

Chegada de frente fria ao Estado de SP

Uma frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul na quarta-feira, 20, deslocou-se rapidamente e já atinge o Estado de São Paulo nesta quinta-feira. Com isso, o litoral norte paulista voltará a sofrer com chuvas fortes e volumosas, além de ventania, principalmente à tarde e à noite. As rajadas de vento podem chegar a 80 km/h. Na região de Ubatuba, a previsão é de 50 mm de chuva para esta quinta-feira. Conforme a Meteoblue, as precipitações serão mais intensas entre sexta-feira e domingo.

Esta será a primeira frente fria do outono, que teve início na quarta-feira e vai quebrar o bloqueio atmosférico da forte alta pressão atmosférica, que gerou a onda de calor dos últimos dias em diversas áreas do País. Na sexta-feira, a frente fria avança sobre o Rio de Janeiro, mas ainda causará muita instabilidade no litoral de São Paulo.