Líderes do Congresso dos EUA anunciam pacote de gastos de US$ 1,2 tri para evitar paralisação

Por David Morgan e Makini Brice

WASHINGTON (Reuters) - Após dias de atraso, os líderes do Congresso dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira um pacote de gastos bipartidário de 1,2 trilhão de dólares para defesa, segurança interna e outras áreas, fornecendo aos parlamentares menos de dois dias para evitar uma paralisação parcial do governo.

A Câmara dos Deputados dos EUA, de maioria republicana, votará o extenso pacote na sexta-feira, deixando o Senado, de maioria democrata, com apenas algumas horas para aprovar o pacote de seis projetos de lei que cobrem cerca de dois terços dos 1,66 trilhão de dólares em gastos discricionários do governo para o ano fiscal que começou em 1º de outubro.

"Esses seis projetos finais representam um compromisso bipartidário e bicameral", disseram as duas principais negociadoras do Senado -- a democrata Patty Murray e a republicana Susan Collins -- em um comunicado.

"Eles investirão no povo norte-americano, construirão uma economia mais forte, ajudarão a manter nossas comunidades seguras e fortalecerão nossa segurança nacional e liderança global."

O Escritório de Orçamento do Congresso advertiu que os déficits e a dívida dos EUA crescerão consideravelmente nos próximos 30 anos, prevendo que a dívida pública de 34,5 trilhões de dólares do país, que atualmente representa cerca de 99% do PIB, pode crescer e aumentar para 166% do PIB até 2054.

O líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, disse que tem "esperança" de que o Congresso possa evitar uma paralisação se os democratas e os republicanos de sua Casa trabalharem juntos.

O cronograma apertado aumentou o risco de pelo menos uma breve paralisação parcial após o prazo final da meia-noite de sexta-feira, a menos que Schumer consiga chegar a um acordo com os republicanos do Senado para acelerar o pacote.

O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, elogiou o que ele chamou de uma série de vitórias para os parlamentares do partido, desde o aumento dos gastos com a defesa e a segurança das fronteiras dos EUA até o corte do financiamento dos EUA para a principal agência de ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU) que fornece assistência humanitária aos palestinos em Gaza.

"Essa legislação de apropriações para o ano fiscal de 2024 é um compromisso sério com o fortalecimento de nossa defesa nacional, levando o Pentágono a se concentrar em sua missão principal", disse Johnson em uma declaração divulgada junto do texto da legislação.

Os democratas afirmaram que bloquearam alguns cortes e medidas dos republicanos e elogiaram os fundos destinados a reduzir os custos de creches, apoiar pequenas empresas e combater o fluxo de fentanil no país.