Kim Ju Ae, a filha adolescente do líder da Coreia do Norte que poderia sucedê-lo

Kim Ju Ae ainda é uma adolescente, mas supervisiona exercícios militares, um marechal se ajoelhou diante dela e a imprensa oficial usa títulos honorários para se referir àquela que um dia poderá se tornar a sucessora de seu pai, o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Quem é?

Embora os analistas até agora a considerassem o equivalente a uma "princesa" norte-coreana, Kim Ju Ae mudou de status quando apareceu pela primeira vez em 2022 com o seu pai durante o lançamento de um míssil balístico intercontinental.

A imprensa oficial nunca a identificou pelo nome, mas a inteligência sul-coreana diz que ela é Ju Ae, filha de Kim e de sua esposa, a ex-cantora e primeira-dama Ri Sol Ju, que se acredita terem se casado em 2009.

Acreditava-se que ela fosse a segunda filha do líder, mas no ano passado a Coreia do Sul disse que "não podia confirmar com certeza" se realmente existe um filho mais velho.

Também não se sabe exatamente quantos anos ela tem, embora em 2013, quando visitou a Coreia do Norte, o ex-jogador da NBA Dennis Rodman afirmou ter visto a filha bebê de Kim, chamada Ju Ae.

E sua mãe?

A esposa de Kim, a ex-cantora Ri Sol Ju, apareceu pela primeira vez na mídia estatal em 2012 e é considerada uma das mulheres de maior destaque neste país isolado e profundamente patriarcal.

Ela acompanhou o marido em inúmeras "viagens de orientação de campo" e em cúpulas com líderes estrangeiros, muitas vezes usando marcas de luxo e uma vez ostentando uma bolsa Christian Dior.

A sua presença pública e o título oficial de primeira-dama, que Kim lhe concedeu em 2018, é uma mudança em relação aos líderes anteriores do país, o pai e o avô de Kim, cujas esposas raramente faziam aparições públicas.

Nos últimos anos, Ri foi vista acompanhando o marido e a filha, embora Kim tenha optado recentemente por Ju Ae, em vez da esposa, como sua acompanhante em grandes eventos.

Qual tratamento recebe?

Imagens de adultos norte-coreanos fazendo reverências a Kim Ju Ae foram divulgadas na mídia estatal.

Em um desfile militar para comemorar o 75º aniversário da fundação do país, o marechal Pak Jong Chon, um dos oficiais militares mais poderosos da Coreia do Norte, ajoelhou-se diante dela.

Isso "quase definitivamente" sugere que ela será a próxima líder deste país com armas nucleares, disse à AFP Ahn Chan-il, um desertor que se tornou pesquisador e que dirige o Instituto Mundial de Estudos da Coreia do Norte.

"Pak representa o exército norte-coreano e basicamente prometeu publicamente a sua lealdade a Ju Ae", disse ele.

Qual é o seu estilo?

Kim Jong Un é conhecido por suas jaquetas de couro que usa em muitos compromissos oficiais e sua filha parece seguir o exemplo.

Em novembro, os dois foram fotografados vestindo jaquetas de couro de aparência semelhante e óculos escuros.

O próprio Kim Jong Un adotou o estilo de seu avô Kim Il Sung, o fundador da Coreia do Norte, desde o penteado até a caligrafia, roupas, gestos e maneira de falar em público.

Analistas acreditam que é uma forma de enfatizar a chamada "linhagem Paektu", termo para referir-se à família Kim que lidera o país desde a sua fundação.

Uma vida de luxos?

Ju Ae, que apareceu vestindo o que parecia ser um casaco Dior, desfruta de uma vida de luxos, mas "está sendo usada para fins ideológicos e políticos de adultos e tem que fazer coisas públicas para as quais é muito jovem", disse à AFP Vladimir Tikhonov, professor de estudos coreanos na Universidade de Oslo.

"O papel altamente público e encenado não é algo para o qual a maioria das crianças da sua idade estaria preparada", disse à AFP Soo Kim, ex-analista da CIA e assessor da LMI Consulting.

cdl/pc/zm/avl/aa/fp

© Agence France-Presse