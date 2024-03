Josias: Com Dirceu e sem Haddad, festa do PT expõe pés de barro do partido

A festa de aniversário do PT revelou os problemas e contradições que o partido enfrenta neste momento, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (21).

A festa do PT expôs os pés de barro da legenda. Fora o Lula, os convidados que mais chamaram a atenção foram José Dirceu e Delúbio Soares, transgressores do passado que agora viraram heróis da resistência. O outro foi Geraldo Alckmin, neoaliado que, em passado recente, acusava o PT de ladroagem.

O protagonista-mor foi Lula, que exerceu sua hegemonia pessoal sem contrapontos. O grande ausente foi Fernando Haddad. Isso mostra a dificuldade e o desafio do PT. Lula ainda é o candidato a mais uma reeleição, mas ficou evidente a ausência da renovação de quadros no PT. Aquele que pode vir a constituir a principal alternativa [Haddad] é fustigado, desprezado e criticado pelo partido. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a ausência de Haddad no evento expõe a dificuldade do PT em pensar no futuro e trabalhar em cima de um sucessor para Lula.

Quando o PT foi fundado há 44 anos, considerava-se o partido do futuro. Quando atingiu o poder, foi transformado pelo mensalão e pelo petrolão no partido do 'faturo'. Hoje, o PT sobrevive ao presente reciclando o passado no terceiro mandato do Lula. O partido é minoritário no Congresso, acossado nas ruas e rala uma oposição primitiva do bolsonarismo, um movimento que mostra que o futuro do partido era melhor antigamente.

A festa do PT foi muito interessante pelo que mostrou em relação ao que não há a ser comemorado e por aquilo que não quis demonstrar, que foram suas fragilidades. Josias de Souza, colunista do UOL

