Indianos são multados por jogar críquete em parque na Itália

MONTECCHIO MAGGIORE, 21 MAR (ANSA) - As autoridades italianas multaram nesta quinta-feira (21) seis cidadãos indianos por transformarem um parque público em um campo de críquete em Montecchio Maggiore, perto de Vicenza.

Os guardas de trânsito do norte da Itália aplicaram a punição após o grupo colocar uma lona sobre o espaço verde, adjacente à área de treino de cachorros, e escavar o terreno para montar o campo de jogo.

Segundo a polícia local, os homens, cujas identidades não foi reveladas, também terão que indenizar o município pelos danos causados ao patrimônio público.

"Para utilizar terrenos públicos é imprescindível uma autorização, necessária também para a prática de uma atividade esportiva com segurança. No caso do parque havia risco real de afetar pedestres, ciclistas ou automóveis", explicou o prefeito Gianfranco Trapula. (ANSA).

