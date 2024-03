Governo Lula rebate falas de Tarcísio e Caiado em Israel: 'Distorção'

O governo Lula (PT) rebateu as falas dos governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Ronaldo Caiado (Goiás), feitas durante visita a Israel. Os dois criticaram a declaração do presidente, que comparou os ataques em Gaza ao Holocausto, e disseram que o posicionamento não representa o povo brasileiro.

O que aconteceu

A Secom (Secretaria de Comunicação) disse que os governadores "distorcem" a posição do Brasil. "Lamentamos que governadores no exterior distorçam a posição do Brasil sobre o tema, em momento em que o mundo todo se preocupa com os civis palestinos", diz o texto.

O comunicado divulgado pelo governo defende que Lula se referia ao governo de Israel, não ao povo judeu. "[Ações] que também foram criticadas por governos do mundo inteiro, inclusive Europa e Estados Unidos, e que são tema de um processo pela África do Sul em Haia [Corte Internacional de Justiça]".

Tarcísio subiu o tom contra Lula, durante discurso na quarta-feira (20), em Israel. Ele disse que a comparação feita por Lula não representa o povo. "A posição do povo brasileiro nada tem a ver com a posição do seu presidente", afirmou. O governador de São Paulo discursou durante evento na cidade de Ra'anana.

Já Caiado voltou a pedir desculpas pela fala de Lula. "A fala do presidente Lula não condiz com o pensamento do brasileiro. É inadmissível, inaceitável que, realmente, um homem que não conhece a história, fazendo um depoimento que agride a todos vocês. Peço desculpas".