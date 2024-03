Governo dialoga com setor aéreo, mas não tem proposta específica no momento, diz Mello

BRASÍLIA (Reuters) - O governo trabalha em um diagnóstico do setor aéreo e mantém diálogo com as companhias do setor, mas não há neste momento uma proposta específica para atender a esse segmento, disse nesta quinta-feira o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

“Estamos trabalhando duro com os técnicos do ministério de Portos e Aeroportos para construir o melhor diagnóstico possível da situação do setor”, disse em entrevista à imprensa.

“Quando nós tivermos esse diagnóstico completo, nós entendermos como é possível atuar, aí podemos começar a discutir o papel que o setor público pode ter para esse setor”, acrescentou.

Diante da crise de empresas do setor, o governo chegou a afirmar em janeiro que estruturava um fundo de financiamento de 4 a 6 bilhões de reais para apoiar o setor. Depois, em março, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo elaboraria uma proposta de reestruturação do setor que não envolvesse despesas primárias.

(Por Bernardo Caram)