'Glória do Flamengo minimizou tragédia': os bastidores do Ninho do Urubu

O podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, traz nesta quinta-feira (21) um episódio com detalhes sobre a tragédia no Ninho do Urubu e os bastidores das reportagens produzidas no UOL. Participam os jornalistas Adriano Wilkson e Léo Burlá.

Na ocasião, o incêndio em um contêiner no CT (centro de treinamento) do Flamengo deixou dez jovens mortos.

A apuração do UOL resultou na série "Ninho: Futebol e Tragédia", desenvolvida pelo UOL e A Fábrica, já em exibição na Netflix.

Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do podcast, que tem como base a reportagem "Último dia de meninos do Ninho teve apagão, desespero e fuga por grade", publicada em UOL Prime — seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.

Primeiro repórter do portal a chegar no CT do Flamengo, Adriano Wilkson estava em São Paulo e foi ao Rio de Janeiro para reforçar a equipe de reportagem.

Do aeroporto para o CT, ele relembra o vaivém de curiosos e da imprensa.

Com o CT fechado, Adriano avistou um condomínio de casas colado ao local da tragédia. Identificou-se como jornalista e, para sua surpresa, foi liberado na portaria.

Bateu em uma das casas coladas ao muro do CT, onde foi recebido pelo morador e teve acesso à cena da tragédia. "Consegui ver os destroços do incêndio, muito metal retorcido, muita cinza", afirmou Wilkson.

Ao longo dos anos, a tragédia do Ninho foi se revelando uma soma de irresponsabilidades por parte do clube. Burlá, que estava de folga e correu para a redação no Rio, começou a se aprofundar no caso desde então.

Passados pouco mais de cinco anos, ninguém foi responsabilizado pelas mortes de Áthila, Arthur Vinícius, Bernardo, Christian, Gedson, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Rikelmo, Samuel e Vítor Isaías.

"Cinco anos e pouquinho depois da tragédia, as famílias seguem aguardando algumas respostas. Na Justiça, ainda não tem resposta. A glória no futebol acabou minimizando a tragédia", disse Léo Burlá.

O podcast UOL Prime é publicado às quintas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.