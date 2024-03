Bolsa cai com Petrobras e corte de juros no Brasil; dólar fica em R$ 4,979

O Ibovespa caiu 0,75% e chegou aos 128.158,57 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões seguidos de alta. No mês, o principal índice da B3 registra queda de 0,67%.

Já o dólar terminou o dia praticamente estável, com leve alta de 0,09%, vendido a R$ 4,979. A moeda americana acumula ganhos de 0,14% frente ao real em março.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, a referência é o dólar turismo, e o valor é bem mais alto.

O que aconteceu

Queda nas ações da Petrobras puxou Ibovespa para baixo. As ações preferenciais recuaram 2,72% no dia, enquanto as ordinárias caíram 2,04%. Além dos preços do petróleo no exterior, a estatal ainda foi impactada pelas indicações da União e de acionistas minoritários para o Conselho de Administração, em meio à crise desencadeada após a decisão de não distribuir dividendos extraordinários.

Destaque negativo também para a Cogna, que tombou quase 12%. A empresa de educação divulgou prejuízo líquido ajustado de R$ 373,6 milhões no quarto trimestre de 2023, revertendo o lucro líquido de R$ 76,15 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. O desempenho, segundo a Cogna, foi afetado por "efeito tributário".

Mercado repercute novo corte nos juros básicos no Brasil. Ontem (20), o Copom (Comitê de Política Monetária) reduziu a Selic de 11,25% para 10,75% ao ano. A decisão era esperada por analistas, uma vez que o Banco Central já havia sinalizado em janeiro que manteria o ritmo de corte em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. O novo patamar da Selic é o menor desde fevereiro de 2022 (9,25%).

Véspera também trouxe manutenção dos juros nos EUA. A decisão permite aos membros do Fed (Federal Reserve) "avaliar cuidadosamente os dados que chegam, a evolução das perspectivas, e o balanço de riscos", segundo informou a autoridade monetária em comunicado. Com isso, os juros americanos continuam na faixa de 5,25% e 5,5% ao ano.

(Com Reuters)