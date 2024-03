Família de GO descobre durante o velório que corpo não era de parente

Uma família enlutada percebeu que o corpo que estava dentro do caixão para ser velado não pertencia ao parente morto, mas a um outro homem que também morreu na última terça-feira (19), em Jaraguá, no Vale do São Patrício, em Goiás.

O que aconteceu

Família percebeu o erro após a funerária trazer o corpo para o velório. Ao abrir a tampa do caixão, os parentes notaram que o morto era uma outra pessoa que não o familiar que seria enterrado.

Erro ocorreu durante reconhecimento do corpo no IML (Instituto Médico Legal) de Goianésia. Em nota, a Funerária Jurapax informou que o irmão de um dos falecidos reconheceu o corpo erroneamente e, por esse motivo, houve a confusão.

Funerária ressaltou que só faz a retirada do defunto após liberação do IML. Após a identificação do equívoco, a funerária desfez a confusão e trouxe novamente o corpo certo para ser velado pela família em questão. Os enterros ocorreram como planejado pelos respectivos parentes dos mortos.

Corpos trocados são de homens que morreram durante ação policial. Segundo informações da Polícia Civil, o caso ocorreu na terça-feira (19), no Jardim Atlântico, quando os agentes foram até uma residência que, supostamente, seria usada como local de armazenamento de drogas e armas em poder de membros de uma facção criminosa.

No local, os agentes encontraram cerca de quatro quilos de maconha, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380. Como os mortos não tiveram os nomes revelados, não foi possível localizar seus familiares para pedir um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.