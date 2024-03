EUA relatam cancelamentos de 109,6 mil t de trigo da safra 2023/24, diz USDA

São Paulo, 21 - Exportadores dos Estados Unidos reportaram cancelamentos de vendas de 109,6 mil toneladas de trigo da safra 2023/24, já descontadas as vendas, na semana encerrada em 14 de março, informou nesta quinta-feira, 21, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume - o mais baixo registrado no ano comercial - representa baixa expressiva ante a semana anterior e em relação à média das quatro semanas anteriores.Os principais compradores foram Japão (62,2 mil t), México (50,1 mil t), Argélia (34,7 mil t), República Dominicana (22,2 mil t) e Itália (18,8 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por China (262,7 mil t), Filipinas (34 mil t) e Coreia do Sul (13,4 mil t).Para a safra 2024/25, exportadores relataram que saldo de vendas de 285,9 mil toneladas. Os principais compradores foram Filipinas (94 mil t), Coreia do Sul (65 mil t), Tailândia (54,5 mil t), Panamá (25 mil t) e Honduras (22,9 mil t).No total das duas safras, o saldo de vendas ficou em 176,3 mil toneladas, dentro da previsão dos analistas, que esperavam de cancelamentos de até 200 mil toneladas a vendas de até 300 mil toneladas.Os embarques somaram 395,9 mil toneladas, baixa de 13% ante a semana anterior e de 9% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos do período foram México (141,5 mil t), Coreia do Sul (85,4 mil t), China (51,8 mil t), Argélia (34,2 mil t) e Japão (32,8 mil t).