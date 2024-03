Espaçolaser nomeia diretora financeira Magali Leite como nova presidente

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A rede de depilação Espaçolaser anunciou nesta quinta-feira a nomeação da atual diretora financeira, Magali Leite, como sua nova presidente-executiva.

Ela substituirá Paulo Camargo, ex-chefe do McDonald's no Brasil, que renunciou do posto que ocupava desde agosto de 2022.

Segundo fato relevante, Leite, que passou a integrar a companhia em junho de 2023, acumulará o cargo de diretora financeira e de relações com investidores até a eleição de um novo executivo para os cargos.