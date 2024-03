Cirurgiões transplantam 1º rim de porco geneticamente modificado em um ser humano vivo

Uma equipe de cirurgiões transplantou com sucesso pela primeira vez um rim de um porco geneticamente modificado para um paciente vivo, informou o Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, nesta quinta-feira (21).

O paciente, um homem de 62 anos, está "se recuperando bem" da operação, realizada no sábado, informou o hospital em comunicado.

Rins de porco já haviam sido transplantados em pessoas com morte cerebral.

No passado, pacientes vivos receberam um transplante de coração de um porco geneticamente modificado, mas morreram.

As modificações genéticas são realizadas para reduzir o risco de rejeição.

Os médicos "me explicaram detalhadamente os prós e os contras do procedimento", disse o paciente, Richard Slayman, citado no comunicado.

"Eu vi isso como uma forma não apenas de me ajudar, mas também de dar esperança a milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver".

Mais de 100 mil pessoas aguardam um transplante de órgão nos Estados Unidos, principalmente de rim.

O campo dos xenoenxertos (transplantes de órgãos de animais para humanos) avançou rapidamente nos últimos anos.

Em setembro de 2021, cirurgiões do Hospital Langone, em Nova York, realizaram o primeiro transplante de rim de porco do mundo em uma pessoa com morte cerebral.