Demanda de produtor rural dos EUA por crédito aumenta 6,7% em 2023, a US$ 110 bi

Nova York, 21 - Os financiamentos de bancos para o setor agrícola dos Estados Unidos cresceram 6,7% em 2023 em comparação com o ano anterior, alcançando US$ 110 bilhões, segundo a American Bankers Association (ABA) em relatório. A instituição atribuiu o aumento na demanda aos custos elevados de produção, volatilidade nos preços das commodities e retorno de pagamentos governamentais à níveis pré-pandêmicos.Segundo a ABA, houve avanço de 4,5% nos empréstimos garantidos por terras agrícolas, totalizando US$ 64,1 bilhões, com aumento de 7,4% na valorização das propriedades. Já os empréstimos para produção agrícola subiram 10%, a US$ 45,9 bilhões. Em 2024, "o setor agrícola continuará enfrentando desafios devido às ações da política monetária que visam a inflação persistente e à redução do apoio federal", afirmou o economista-chefe da instituição, Sayee Srinivasan. Fonte: Dow Jones Newswires