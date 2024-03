Defesa Civil alerta para chuvas intensas no Sudeste; RJ preocupa

A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta para as fortes chuvas que vão atingir a região Sudeste entre hoje (21) e sábado (23).

O que aconteceu

Chuvas intensas devem atingir região Sul e Sudeste. A Defesa Civil Nacional colocou um alerta para as fortes chuvas que vão atingir São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região, a previsão é de queda de mais de 200 mm de chuva.

Risco hidrológico é alto no Rio e em São Paulo. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais espera que "acumulados expressivos" de chuva caiam sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro Fluminense (com destaque para a Região Serrana), Sul Fluminense (RJ) e Vale do Paraíba (SP).

Cemaden vê risco muito alto de deslizamento no RJ e em MG. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais prevê que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (destaque para a Região Serrana), Centro Fluminense e Zona da Mata Mineira têm risco muito alto de deslizamentos.

Cuidados que população deve tomar

Defesa Civil orienta população. Em coletiva de imprensa, a Defesa Civil Nacional e o Ministério da Integração indicaram cuidados que a população das áreas afetadas deve tomar:

Obedeça sirenes, deixar sua casa caso seja pedido e seguir orientações de autoridades. Vale o mesmo para carros de som e mensagens de SMS.

Obedeça ordens de autoproteção e pense na vida em primeiro lugar.

Envie seu CEP para o número 40199 e receba alertas da Defesa Civil em seu celular.

Entre em contato com a Defesa Civil local para se informar quais são os refúgios mais próximos e sobre riscos.

Busque abrigo em áreas seguras e aguarde até que a chuva pare.

Evite atravessar regiões alagadas. A exposição e o contato com a água contaminada podem causar doenças como hepatites virais, leptospirose, diarreias e verminoses.

Se informe em fontes oficiais. Leia a cartilha de deslizamentos da Defesa Civil e a de enchentes do Ministério da Saúde.

#Alerta de #chuvas intensas no Brasil entre os dias 21 a 23 de Março.



?? Não se esqueça: busque abrigo em áreas seguras e aguarde até que a chuva pare. Evite atravessar regiões alagadas, já que podem representar perigos em potencial. pic.twitter.com/kku1VFeK0f -- Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) March 21, 2024

Marinha alerta para ressacas

Há possibilidade de ressaca marítima e ondas de até 3 metros de altura. Alerta vai do norte de Santos (SP) ao sul de Arraial do Cabo (RJ), entre a tarde desta sexta-feira (22) a domingo, informou a Marinha. Temperatura em Santos deve cair, chegando a 22 ºC amanhã, e em Arraial do Cabo os termômetros podem passar de 35 ºC nesta quinta para 25 ºC nesta sexta.

Em RS e SC, ondas podem chegar a 2,5 metros. Ressaca também é esperada na faixa litorânea ao norte de Chuí (RS) e ao sul de Laguna (SC).

Marinha sugere que os navegantes consultem condições do tempo. Isso pode ser feito na página do Facebook do Serviço Meteorológico Marinho.