Galaxy A05, A15, A25, A35 e A55: compare e descubra qual o melhor para você

A Samsung tem em seu portfólio atual de celulares básicos e intermediários mais de cinco modelos da linha Galaxy A, com preços que começam em R$ 860. Agora, qual é a diferença entre eles? Qual deles é o melhor para o que você busca em um novo aparelho?

Confira a seguir os destaques dos Galaxy A05, A15, A25, A35 e A55 - os dois últimos são os mais recentes lançamentos da empresa.

Corpo e design

De longe, os cinco modelos são bem parecidos: tela completa na frente, com apenas um "buraquinho" para a câmera de selfie na parte superior. Já na traseira, todos trazem três câmeras dispostas na vertical, com o A05 sendo o único que destoa: possui duas lentes apenas.

Galaxy A05

Altura: 168,8 mm

168,8 mm Largura: 78,2 mm

78,2 mm Espessura: 8,8 mm

8,8 mm Peso: 195 g

Galaxy A15

Altura: 160,1 mm

160,1 mm Largura: 76,8 mm

76,8 mm Espessura : 8,4 mm

: 8,4 mm Peso: 200 g

Galaxy A25

Altura: 161 mm

161 mm Largura: 76,5 mm

76,5 mm Espessura: 8,3 mm

8,3 mm Peso: 197 g

Galaxy A35

Samsung Galaxy A35 (5G) - CC

Altura: 161,7 mm

161,7 mm Largura: 78 mm

78 mm Espessura: 8,2 mm

8,2 mm Peso: 209 g

Galaxy A55

Altura: 161,1 mm

161,1 mm Largura: 77,4 mm

77,4 mm Espessura: 8,2 mm

8,2 mm Peso: 213 g

Todos eles possuem diferenças claras de peso e dimensões, com o A05, o mais barato da lista, sendo o mais simples em termos de design.

Mas ele mantém similaridades relevantes com os outros modelos mais baratos, como o A15 e o A25. À primeira vista, fica até difícil diferenciar entre eles: todos possuem uma estrutura de plástico, com vidro na parte frontal.

Os mais sofisticados acabam sendo os mais caros: primeiro, o Galaxy A35, cuja parte traseira é feita de vidro e, à frente, traz o Gorilla Glass Victus+, um tipo de vidro mais resistente.

Depois, o A55, que além do Gorilla Glass Victus + frontal, tem também uma parte traseira de vidro melhor que a do A35, e uma estrutura de alumínio.

Tela

O tamanho da tela é parecido em todos os cinco, com mínimas variações. É o único quesito em que o A05 leva vantagem sobre os demais por ter um conjunto maior em tamanho.

Ele é também o único dos modelos que possui uma tela mais simples, de LCD, tecnologia que funciona com base na modulação da luz de fundo por cristais líquidos para produzir imagens. Nela, os pixels individuais são ativados ou desativados para permitir ou bloquear a passagem da luz de fundo através da tela.

Galaxy A05

PLS LCD de 6,7 polegadas

Resolução: HD+ de 720x1600 pixels

HD+ de 720x1600 pixels Taxa de atualização: 60 Hz

Galaxy A15

Super Amoled de 6,5 polegadas

Resolução: FHD+ de 1080x2340 pixels

FHD+ de 1080x2340 pixels Taxa de atualização: 90 Hz

Galaxy A25

Super Amoled de 6,5 polegadas

Resolução: FHD+ de 1080x2340 pixels

FHD+ de 1080x2340 pixels Taxa de atualização: 120 Hz

Galaxy A35

Super Amoled de 6,6 polegadas

Resolução: FHD+ de 1080x2340 pixels

FHD+ de 1080x2340 pixels Taxa de atualização: 120 Hz

Galaxy A55

Super Amoled de 6,6 polegadas

Resolução: FHD+ de 1080x2340 pixels

FHD+ de 1080x2340 pixels Taxa de atualização: 120 Hz

Os demais celulares da lista utilizam telas de LED, que se valem de diodos emissores de luz para fornecer iluminação de fundo. Aliás, eles ainda utilizam a tecnologia Super Amoled, que permite um controle mais preciso sobre a luz emitida por cada pixel, resultando em uma melhor qualidade de imagem.

Em geral, no mercado de smartphones, as telas de LED e suas variações são amplamente utilizadas, enquanto as telas de LCD são reservadas a modelos mais básicos.

Entre as razões para isso estão o fato de que os diodos são mais eficientes no uso de bateria, resultando em uma experiência melhor para o dono do celular.

Outra característica importante está na questão da taxa de atualização, que representa a frequência na qual a tela atualiza a imagem que está mostrando. Quanto mais alto o valor, mais suave aos olhos ficam as animações exibidas.

Nesse sentido, ampla vantagem para os modelos Galaxy A25, A35 e A55.

Bateria

É um quesito bem razoável em todos esses celulares lançados pela Samsung: a capacidade é de 5.000 mAh em cada.

Os carregadores que acompanham os modelos são de 25 W, também todos iguais entre eles, que fazem um carregamento chamado de "super-rápido" pela fabricante.

Como não há diferenças entre os smartphones, pode passar a impressão de que eles "empatam" nesse quesito. No entanto, há fatores que fazem o consumo de bateria ser mais intenso, como é o caso da já mencionada tela de LCD do A05, por exemplo. Logo, pode ser que a bateria dele dure um pouco menos.

Câmeras

Quando analisamos as câmeras traseiras dos celulares, é preciso entender que elas funcionam de forma conjunta para produzir a melhor imagem. A grande-angular, que é a câmera principal, tem as mesmas características em todos os modelos. Essa é a lente que será mais usada, já que sua função é produzir imagens comuns do cotidiano, a partir do nosso próprio ponto de vista.

A ultra-angular acrescenta uma camada a mais nos celulares em que está presente. Como o nome indica, ela tem um campo de visão maior, dando a ela a capacidade de capturar ainda mais do que o conjunto do A05, por exemplo.

Galaxy A05

Traseira dupla: Grande-angular de 50 MP, sensor de profundidade de 2 MP

Grande-angular de 50 MP, sensor de profundidade de 2 MP Frontal: 8 MP

Galaxy A15

Traseira tripla: Grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 5 MP, macro de 2 MP

Grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 5 MP, macro de 2 MP Frontal: 13 MP

Galaxy A25

Traseira tripla: Grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 8 MP, macro de 2 MP

Grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 8 MP, macro de 2 MP Frontal: 13 MP

Galaxy A35

Traseira tripla: Grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 8 MP, macro de 5 MP

Grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 8 MP, macro de 5 MP Frontal: 13 MP

Galaxy A55

Traseira tripla: Grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 12 MP, macro de 5 MP

Grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 12 MP, macro de 5 MP Frontal: 32 MP

O celular mais básico, o Galaxy A05, possui um sensor de profundidade, que pode ajudar a fazer fotos com o fundo desfocado (o chamado "modo retrato"). Mas, com o avanço da tecnologia nas câmeras de smartphones, esse sensor não é mais considerado indispensável.

Além disso, o A05 não possui uma lente macro, que serve para capturar maior riqueza de detalhes em objetos próximos. No fim das contas, esse tipo de detalhe serve melhor a quem deseja fotografar muito e com mais qualidade, mas não é algo que faz tanta diferença para as fotos do dia a dia.

Por fim, falando das câmeras frontais, usadas para produzir selfies, somente o Galaxy A55, justamente o modelo mais caro, tem uma resolução considerada razoável para os padrões de mercado. Nos demais aparelhos, mesmo para produzir fotos de si próprio, talvez seja mais adequado tentar com as câmeras traseiras.

Desempenho

Aqui, há algumas diferenças relevantes. Todos os processadores são de oito núcleos, algo que é praticamente padronizado na indústria de smartphones atualmente.

Mas as diferenças de chipset são notáveis. A partir do Galaxy A25, os modelos se utilizam de chipsets da Exynos, marca própria da Samsung. Deve-se esperar um melhor desempenho deles, uma vez que funcionam de forma entrosada com os celulares da marca.

Além disso, é preciso se atentar à memória RAM, usada para armazenar temporariamente dados e instruções que o processador precisa acessar rapidamente enquanto executa programas e tarefas. Por isso, quanto maior ela for, melhor. Opte pelos modelos de 8 GB, se o que você busca é executar tarefas que vão exigir mais do celular.

Galaxy A05

4 GB de memória RAM

128 GB de armazenamento

Chipset Mediatek MT6769V/CZ Helio G85, processador octa-core (oito núcleos) 2 GHz e 1.8 GHz

Galaxy A15

4 GB ou 8GB de memória RAM

128 GB ou 256 GB de armazenamento

Chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus, processador octa-core (oito núcleos) 2.2 GHz e 2 GHz

Galaxy A25

6 GB ou 8 GB de memória RAM

128 GB ou 256 GB de armazenamento

Chipset Exynos 1280, processador octa-core (oito núcleos) 2.4 GHz e 2 GHz

Galaxy A35

6 GB ou 8 GB de memória RAM

128 GB ou 256 GB de armazenamento

Chipset Exynos 1380, processador octa-core (oito núcleos) 2.4 GHz e 2 GHz

Galaxy A55

8 GB de memória RAM

128 GB ou 256 GB de armazenamento

Chipset Exynos 1480, processador octa-core (oito núcleos) 2.75 GHz e 2 GHz

Nos testes de benchmark, que medem a capacidade de desempenho de cada celular por meio de uma série de rotinas, é possível avaliar o que já era de se esperar: o Galaxy A05, mais barato, tem os piores resultados, e o Galaxy A55, mais caro, os melhores.

O Galaxy A35 tampouco faz feio, e se mostra um bom celular intermediário para tarefas cotidianas.

Custo-benefício

A escadinha de preços deixa claro que, para avaliar custo-benefício, é preciso ter muito claro o que você busca num celular. Sendo assim:

Galaxy A05: vai agradar quem precisa de um telefone barato para fazer tarefas básicas, como acessar redes sociais e trocar mensagens por aplicativo.

Galaxy A15: por um preço acima, ele já não oferece tantas diferenças, saindo prejudicado na comparação quando o objetivo de uso é básico.

Galaxy A25: por sua vez, é o "intermediário dos intermediários". Tem um bom desempenho, mas de modo geral fica bem abaixo dos irmãos mais caros.

Galaxy A35 e A55: custam mais, porém, são melhores smartphones. Eles justificam o custo maior porque vão além de oferecer facilidades para o uso cotidiano, tendo também um desempenho razoável e produzindo boas fotos.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).