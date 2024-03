De 100 kg a 35,5 kg: 'Estava desnutrida e tive de reverter a bariátrica'

Colaboração para VivaBem, em São José do Rio Preto (SP)

A auxiliar administrativa Ana Paula Santana da Cunha, de 42 anos, moradora de Rio Claro (SP), perdeu mais de 60 quilos ao passar por uma cirurgia bariátrica, em 2022. Chegando a pesar 35,5 kg e com anemia severa, ela precisou fazer a reversão da cirurgia.

A VivaBem, ela conta sua história.

'Gordinha desde criança'

"Sempre fui uma criança gordinha e, conforme fui crescendo, começou minha briga com a balança. Na adolescência e já adulta, fiz diversos tipos de dietas na tentativa de emagrecer, mas sempre que perdia um pouco de peso, logo voltava a engordar. O tal do efeito sanfona sempre fez parte da minha vida.

Tenho apenas 1,52 metro de altura e cheguei a pesar 100 quilos, sendo considerada obesa. Com o ganho de peso, também começaram a surgir os problemas de saúde, como pressão alta e comprometimento dos joelhos.

Ana Paula chegou a pesar 100 kg Imagem: Arquivo Pessoal

Por não conseguir emagrecer sozinha, busquei ajuda médica, em 2022. Depois de fazer diversos exames, o médico me aconselhou a fazer a cirurgia bariátrica, já que meu IMC (Índice de Massa Corporal) demonstrava que eu tinha obesidade.

Em agosto daquele ano fiz todos os exames pré-operatórios e, como apresentaram resultado dentro do esperado, fiz a cirurgia no dia 31 do mesmo mês.

Nos primeiros dias após o procedimento, parecia que estava tudo bem. Eu seguia a dieta líquida indicada pela equipe médica e já comecei a perder alguns quilos.

Estava feliz, acreditando que teria uma vida nova.

No entanto, 15 dias depois da cirurgia, quando comecei a ingerir alimentos sólidos, seguindo a orientação médica, os problemas começaram a aparecer.

Tudo o que eu comia, vomitava. Nada parava no meu estômago. Estranhei a situação e procurei o médico na mesma semana.

Foram três meses fazendo exames e buscando respostas para o que estava acontecendo até que o médico percebeu que eu estava tendo complicações intestinais e me encaminhou para cirurgia.

Fui internada e passei por um procedimento, mas, ao contrário do esperado, minha condição não melhorou e passei a vomitar sangue, indicando que eu estava com uma hemorragia.

Em dez dias, passei por três cirurgias no intestino. Após ter alta, continuei sem ter melhora. Tinha dias que eu conseguia comer alimentos leves como sopas, mas outros dias em que não conseguia ingerir nada, nem água.

Fui perdendo peso cada vez mais e cheguei a pesar 35,5 kg. Muito desnutrida, eu já não conseguia andar sozinha ou fazer qualquer tipo de atividade em casa.

Nessa época eu digo que eu estava morta, mas Deus me deixou aqui.

Entre idas e vindas ao hospital, fiquei internada por 92 dias no total.

Sem ter uma resposta e melhora na saúde, passei a buscar outros médicos que pudessem me ajudar até que, por indicação de uma amiga, entrei em contato com um profissional de São José do Rio Preto (SP).

Ele disse que era preciso reverter a minha cirurgia bariátrica, mas do jeito que eu estava, com anemia severa, não poderia passar pelo procedimento porque havia muito risco.

Reversão da bariátrica: Ana Paula se recupera agora da nova operação Imagem: Arquivo Pessoal

Então, em outubro de 2023, fui internada para ser acompanhada de perto por médicos e conseguir ganhar peso para fazer o novo procedimento. Foram 47 dias internada para isso. Passei o Natal e ano novo no hospital.

Em janeiro, já pesando mais de 50 quilos, consegui fazer o procedimento para reverter a cirurgia bariátrica.

No último dia 17, tive alta e pude ir para casa, onde estou me recuperando. É um processo lento, porque perdi muita musculatura e não consigo fazer nada sozinha.

Precisei me mudar para a casa da minha mãe, para ter alguém ao meu lado o tempo todo. Não consigo escrever, não tenho forças nos braços e nem nas pernas. Terei de fazer fisioterapia para aos poucos retomar os movimentos e ganhar força.

A cirurgia mudou minha vida totalmente."

Como é a cirurgia

A cirurgia bariátrica feita por Ana Paula é do tipo bypass gástrico, em que há o grampeamento do estômago e um pequeno desvio do intestino.

Cirurgias de reversão não são comuns, mas podem ser necessárias, segundo o médico Claudio Renato Penteado de Luca Filho, clínico e cirurgião bariátrico do Núcleo de Obesidade e Transtornos Alimentares do Hospital Sírio-Libanês.

São poucos os pacientes que precisam reverter o procedimento cirúrgico, mas pode acontecer de acordo com a resposta do corpo. Cada paciente reage de um jeito ao procedimento, por isso é preciso fazer um acompanhamento de perto e a longo prazo.

Claudio Renato Penteado de Luca Filho

Na cirurgia tipo bypass gástrico há a diminuição do estômago por meio do grampeamento de parte dele. Dessa maneira, o espaço disponível para o alimento é reduzido. No procedimento, uma pequena parte do intestino, de cerca de um metro, também é grampeada criando uma espécie de atalho entre ele e o estômago.

O procedimento é indicado para pessoas com IMC (Índice de Massa Corporal) acima de 40, considerado obesidade grau 3, a mais grave, segundo o especialista.

A obesidade é uma doença crônica que pode desencadear diversos problemas de saúde, como diabete, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer.

Claudio Renato Penteado de Luca Filho

Após passar pelo procedimento cirúrgico, é indicado que o paciente faça acompanhamento com uma equipe multidisciplinar para que o estilo de vida seja modificado.