Centro de São Paulo tem 3ª queda de energia na semana

Pela terceira vez em uma semana, a região central de São Paulo está sendo afetada pela falta de energia elétrica. A Enel Distribuição São Paulo, responsável pelo fornecimento na capital, confirmou que a Rua 25 de Março e as ruas Paim, na Bela Vista, e Fortunato, na Vila Buarque, estão sem luz.

Na 25 de Março, a empresa afirma ter deslocado equipes para que inspeções e reparos na rede que atende o local. Já nas outras duas ocorrências, a distribuidora alega que o problema se deve aos trabalhos para recuperar as condições originais da rede subterrânea que atende o local.

Cerca de mil clientes ainda estavam sendo abastecidos por geradores na manhã desta quinta-feira, 21, por consequência do apagão que afetou a região central na segunda-feira. A medida deve ser adotada agora na Paim, com previsão de chegada de quatro geradores da empresa para atender usuários da região. A Enel não informou se irá providenciar equipamentos do tipo na Fortunato.