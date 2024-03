Mais da metade da população brasileira vive no litoral, mostra Censo

Dados do Censo divulgados hoje mostram que 54,8% da população brasileira em 2022 vivia próximo ao litoral.

O que aconteceu

Proporção de quem vive perto do litoral cai, mas ainda é maioria. Entre 2010 e 2022, aumentou em quase 5 milhões o número de pessoas que vivem em domicílios localizados a uma distância de até 150 km da costa. Proporcionalmente, no entanto, a parcela da população que vive nessa faixa territorial recuou nesse período.

Os dados apontam 111,3 milhões de pessoas vivendo próximo ao litoral. Em 2010, eram 106,8 milhões pessoas, que representava 55,8% da população total, de 190,8 — ou seja, uma queda de um ponto percentual em 12 anos (de 55,8% para 54,8%).

Nas fronteiras também houve aumento de habitantes em números absolutos. Em 2022, 4,6% dos brasileiros (9,4 milhões de pessoas) moravam em casas até 150 km de distância da faixa de fronteira com outros países. Em 2010, o percentual era o mesmo (4,6%), mas havia 8,8 milhões de pessoas vivendo na região

Os números foram divulgados nesta quinta (21) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Foram disponibilizados dados preliminares, de população e domicílio, recortados por distritos e subdistritos, além dos chamados setores censitários.

Os setores censitários são as menores unidades territoriais de coleta de dados estatísticos. É como se o mapa fosse dividido em microrregiões, em áreas rurais e urbanas, de diferentes tamanhos, para uma análise detalhada de indicadores sociodemográficos — por exemplo, sobre quantas pessoas vivem próximo a hospitais, escolas, comércio ou em áreas sujeitas a desastres naturais.

No Brasil, hoje, existem 452 mil setores censitários. Esse recorte começou em 1940, com 32.459 setores. Em 2010, eram 316 mil.

Os dados mostram que o setor censitário mais populoso é o presídio da Papuda, no Distrito Federal, com 10.163 pessoas. Brasília também abriga o setor com maior número de domicílios: Condomínio Itapoã Parque, com 6.322 domicílios.

Nos próximos meses, o IBGE prosseguirá com os processos de apuração de resultados. Os dados definitivos devem ser divulgados até ao fim do ano.