Calor 'sufoca' moradores do Rio: 'Até o ventilador superaqueceu e queimou'

Nem mesmo o ventilador, que deveria servir para dar um pouco de refresco, aguentou o calor do Rio. "Superaqueceu e queimou", disse o profissional autônomo Ronald David Mendonça, de 28 anos.

Em Guaratiba, na zona oeste, onde ele mora há quatro anos, a sensação térmica chegou a 62,3ºC no domingo —e não eram nem 10 horas da manhã. Moradores "sufocados" pelo calor no Rio já não sabem mais o que fazer para se refrescar.

A vida de Ronald tem sido mais difícil por causa da alta temperatura. E ele não tem para onde fugir: "É um calor que não dá para ficar dentro de casa, mas na rua também não corre vento".

Ronald mora em Guaratiba; calor faz dormir mal Imagem: Arquivo pessoal

E à noite? Tem refresco? "Não, parece pior", diz ele. "É muita quentura e, às vezes, a gente passa mal, minha mãe principalmente. Tenho dormido muito mal com esse calor, ainda mais que meu ventilador quebrou."

Até parado a gente fica suando. Um horror, está muito complicado.

Ele divide a casa com a mãe, de 51 anos. Apesar de espaçosa, a moradia é muito quente, já que há outra construída em cima.

Está insuportável. Banho aqui, só gelado.

Recorde

Calor levou multidão às praias do Rio no último domingo Imagem: TERCIO TEIXEIRA / AFP

A sensação térmica de 62,3ºC foi a maior já registrada desde 2014, quando o Sistema Alerta Rio começou a fazer medições.

Ela é calculada a partir dos dados temperatura e umidade relativa do ar. Guaratiba tem características geográficas que favorecem a elevação de temperaturas e umidade relativa do ar, principalmente no período da manhã.

Esta região é úmida pela proximidade com o oceano e costuma receber a influência de ventos quentes de quadrante norte no período da manhã.

Sem sossego na escola

As altas temperaturas também atrapalham o desempenho dos estudantes.

Giovanna Neves Pinheiro, de 7 anos, reclama todos os dias do calor que ela e os colegas enfrentam dentro da sala de aula. A escola municipal onde estuda, em Nova Iguaçu, na Baixada, está sem ar-condicionado, segundo o pai.

"As turmas têm entre 38 e 40 alunos, o que contribui para a sensação térmica ficar insuportável. O horário dos alunos da tarde é de 13 horas às 17 horas, mas, devido ao calor, eles estão liberando às 15h30", diz o o auxiliar administrativo Walter Pinheiro, 42.

Ela se queixa muito e também fica mais irritadinha, chega em casa dizendo: 'Papai, está muito calor na escola'

Procurada, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que já começou a instalar ar-condicionado nas escolas e até o fim do ano toda a rede estará climatizada.

O que vem aí

Homem joga balde de água sobre a cabeça para se refrescar em Guaratiba Imagem: TERCIO TEIXEIRA / AFP

Mesmo com a chegada do outono, é possível que moradores do Rio e redondezas continuem enfrentando altas temperatura ao longo das próximas semanas, segundo Wanderson Luiz Silva, meteorologista e professor UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). A estação é marcada pelo clima ameno, mas este ano a previsão é de temperaturas acima da média no outono em boa parte do pais.