Lindt, Lacta e mais: provamos 9 ovos de Páscoa e aqui estão os melhores

A Páscoa está chegando e com ela o desejo por comer e presentear pessoas queridas com ovos de chocolate. Ao leite, recheado, crocante, inspirado em bombons famosos, zero lactose, sem adição de açúcar. Há uma infinidade de opções, mas qual escolher?

O Guia de Compras organizou um teste às escuras com 10 jornalistas do UOL. Sem saber nada sobre os sabores e marcas, os profissionais experimentaram nove ovos de Páscoa, e elegeram os seus três favoritos. A nossa lista inclui chocolates das marcas Cacau Show, Lacta, Lindt e Nestlé.

3º: Lindor ao leite

Imagem: Guia de Compras UOL

O terceiro ovo com o maior registro de votos dentro do top 3 de cada jurado foi o da Lindt. Três jornalistas o posicionaram como o primeiro colocado em suas respectivas preferências.

Pontos positivos: cremosidade, textura e sabor diferenciado.

O que diz quem provou:

Na primeira mordida já dá para perceber que é um chocolate mais 'nobre', tanto pelo sabor quando pela textura cremosa. O chocolate derrete e preenche toda a boca Cesar Candido dos Santos, editor-chefe, especializado em jornalismo de saúde

Chocolate bom, cremoso e fino Fabiana Uchinaka, editora

O gosto é o mais persistente Asdrubal Figueiro, editor

Uma textura nostálgica e que lembra algo que você experimentou antes, como o Kinder Ovo Arthur Belotto, editor-assistente

Tem um sabor mais doce, mas a espessura mais fina deixa tudo bem equilibrado e nada enjoativo. O chocolate derrete na boca facilmente Paula Rodrigues, editora-assistente

Pontos de atenção:

Santos considerou o ovo gostoso, mas acredita que não se trata de um chocolate para comer de uma vez só: "ele vai se tornado enjoativo. É para ser apreciado aos poucos."

Alguns participantes acharam o ovo fino demais, como Paludetti, "Me lembrou um pouco chocolate antigo, que era muito doce, meio para criança", acrescentou.

2º: LaCreme sem açúcar

Imagem: Guia de Compras UOL

Uma das maiores surpresas do teste. Sete jurados escolheram o ovo de Páscoa sem açúcar da Cacau Show como um dos três favoritos entre os nove provados. Desses, quatro jornalistas o destacaram como o segundo melhor entre todos.

Pontos positivos: sabor marcante de leite, doçura equilibrada e textura cremosa.

O que diz quem provou:

Bom para quem gosta de chocolate ao leite Fabiana Uchinaka

É muito bom, casca nem fina demais nem grossa demais, doçura equilibrada. É o melhor de todos. A qualidade dos ingredientes parece evidente. Textura gostosa que derrete na boca, casca com espessura perfeita Bárbara Paludeti, editora

Não é muito doce então acredito que combina com o paladar de quem não é muito apaixonada por doce. Eu amei, bem cremoso na boca Rafaela Polo, redatora

Na primeira mordida percebi se tratar de um chocolate zero açúcar. Ele não é tão doce e não dá para sentir tanto o sabor do chocolate. O gosto de leite em pó em alguns momentos é muito marcante, provavelmente por ser usado em grande quantidade para adoçar o ovo sem usar açúcar branco Cesar Candido dos Santos

Escolhi particularmente devido à preferência pelo sabor de leite. Tem bastante sabor de leite em pó Ludimila Honorato, repórter

Pontos de atenção:

Para Honorato, o sabor é gostoso para quem gosta de chocolate ao leite. Contudo, uma pequena quantidade já parece enjoativa.

Santos acrescenta que achou o ovo apenas ok: "não é ruim, mas, para mim, não mata a vontade de comer um chocolate."

1º: Dreams Torta de Maracujá

Imagem: Guia de Compras UOL

O ovo recheado da Cacau Show está no top 3 de oito dos dez jornalistas. Por ele ter sido considerado a primeira escolha de quatro dos participantes, o Dreams se consolidou como o chocolate mais saboroso no ranking geral.

Pontos positivos: sabor marcante no paladar. É para quem gosta bastante de maracujá.

O que diz quem provou:

Como foi o único com fruta identificada, ele se destaca no paladar. Gosto da leve acidez misturada ao chocolate. A quantidade de recheio vai agradar quem prefere doces Ludimila Honorato, repórter

O recheio de maracujá tem uma textura ótima, o que acho difícil encontrar em ovos de páscoa com esse sabor Paula Rodrigues, editora-assistente

Boa combinação do chocolate com o maracujá, que quebra um pouco o doce. Derrete bem na boca Eduardo Burckhardt, editor-chefe, especializado em turismo e gastronomia

Muito bom e equilibrado. Não é doce demais. Geralmente, não escolho chocolates recheados por medo do excesso de doce, mas amei. Ele derrete na boca Rafaela Polo

Pontos de atenção:

O excesso de doçura no ovo de Páscoa dividiu opiniões. Alguns acharam o sabor equilibrado. Outros, como Honorato, acreditam que a versão recheada pode desagradar pessoas mais sensíveis ao açúcar.

*Bônus: Sonho de Valsa

Imagem: Guia de Compras UOL

O ovo de Páscoa derivado de um bombom de mesmo nome conquistou o voto de quatro jurados em seus rankings de preferidos. Por isso, ele também merece destaque.

Pontos positivos: sabor e nostalgia.

Lembra muito o bombom. É uma delícia. As proporções são mais equilibradas: a parte branca não some na escura Paula Rodrigues

Sabor nostálgico e delicioso Helton Simões Gomes, editor

Os sabores são bem diferenciados e quem é fã do bombom não vai se decepcionar. Meu favorito Arthur Belloto

A combinação de chocolate com amendoim não tem como não agradar quem não ama o Sonho de Valsa (alguém não ama?) Cesar Candido dos Santos

Pontos de atenção:

Parte dos jurados considerou o ovo recomendado para pessoas que gostam de chocolate mais adocicado. Quem não gosta deve evitar a opção, afirmou Santos.

Quem está com vontade de um ovo mais cremoso também pode se frustrar com o Sonho de Valsa, completou Uchinaka: "é um clássico, mas falta cremosidade e um sabor mais acentuado de chocolate."

Opiniões sobre os outros ovos

LaCreme sem lactose

Três jornalistas escolheram a versão ao leite sem lactose para compor o top 3 dos ovos mais gostosos entre os nove produtos.

Para Rafaela Polo, além de ser saboroso, ele dá aquela sensação gostosa de derreter na boca.

Ludimila Honorato gostou do sabor de leite mais evidente. Já Fabiana Uchinaka gostou da qualidade do chocolate e o fato de ele ter uma espessura mais fina.

KitKat

Outros dois jurados escolheram o ovo, derivado de um chocolate em barra, como um de seus favoritos.

Arthur Belotto gostou da crocância e do sabor: "justifica a textura a que ele propõe".

Bárbara Paludetti destacou o sabor: "delicioso, não sei o que tem no meio, mas combinou super, derrete na língua."

Diamante Negro

O ovo não ganhou a preferência da maioria, mas registrou alguns pontos.

Cesar dos Santos, destaca que ele lembra, de fato, o sabor da barra original: "para quem gosta do Diamante Negro e sua textura característica, é uma boa pedida."

Já Paludetti considerou o ovo com um sabor mediano, "daquele que mata só a vontade quando você quer comer um chocolatinho à tarde, mas nada incrível."

Alpino

O ovo ficou no top 3 de preferência de Eduardo Burckhardt por ter um sabor que perdura, com um toque que parece caramelo.

O fato de ele derreter na boca também foi considerado como algo positivo.

"Na primeira mordida pensei: 'esse é o meu favorito'. Mas depois o chocolate foi se tornando enjoativo. O próprio bombom explica isso. O Alpino tem apenas 13g e é um chocolate para ser degustado em pequenas porções. Num ovo de 350g, a gente acaba comendo 'mais do que deveria', e ele não agrada tanto", complementou Santos.

Ouro Branco

O ovo da Lacta não conquistou nenhum dos jurados quando comparado aos demais chocolates. Mas a maioria o considerou com o sabor característico do bombom original e com uma boa textura (melhor do que o sabor).

A principal crítica é ele ser adocicado demais. "Doce, com leve crocante, mas meio enjoativo", afirmou Uchinaka.

"Superfície externa bem lisa que derrete um pouco mais fácil do que a camada interna, que é arenosa. De modo geral, demora a derreter. Não quebra no lugar que você quer", completou Ludimila Honorato.

Como foram os testes

Após uma pré-seleção de marcas, a equipe do Guia de Compras UOL listou opções de ovos de Páscoa que pudessem ser facilmente comprados no site da Amazon, parceira do UOL neste teste. A segunda etapa foi selecionar produtos que são populares em vendas.

A partir disso, identificamos cada ovo com uma letra de A até I. Só duas pessoas de nossa equipe sabiam as suas respectivas marcas e tipos. Os dez jurados provaram cada um, registraram suas percepções e, ao final de tudo, escolheram os três ovos de Páscoa favoritos em termos de sabor e textura.

*Colaboraram Ana Carolina Cardoso e Marcella Duarte

