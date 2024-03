Brasil chega a 2 milhões de casos prováveis de dengue registrados em 2024

O Brasil chegou à marca de 2.010.896 casos prováveis de dengue em 2024, ano em que já havia batido o recorde de registros da doença. Até agora, 682 mortes foram confirmadas.

O que aconteceu

Brasil tinha 400.197 casos de dengue no mesmo período de 2023. O total de registros no ano passado foi de 1.658.816, de acordo com dados do Ministério da Saúde compilados por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O recorde anterior de casos era de 2015, quando houve 1.688.688 notificações ao longo do ano.

País também registrou 682 mortes pela dengue em 2024. Ainda há 1.042 óbitos estão em investigação. O maior número de mortes por dengue foi registrado em 2023, quando o governo federal confirmou 1.094 óbitos.

10 UFs já decretaram emergência em saúde pública. São elas: Acre, Paraná, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Menos de 0,2% da população brasileira se vacinou contra a dengue. Até terça-feira (19), o Brasil havia vacinado apenas 14,5% do público-alvo, de acordo com levantamento feito pela Folha de S.Paulo. Das 1.235.236 doses distribuídas pelo SUS desde o dia 9 de fevereiro, 451.412 foram aplicadas.

Como combater a dengue?

Doença é causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Por isso, a principal forma de combatê-la é impedir a proliferação do vetor e destruir seus criadouros, segundo reportagem publicada por VivaBem.

Fêmeas depositam ovos em depósitos de água parada e limpa. Portanto, é importante eliminar a água parada de recipientes como pratos de vasos de planta, garrafas, pneus, calhas. Outra medida é realizar a limpeza regular da caixa d'água e sempre mantê-la fechada, com tampa adequada.

Vacina está disponível em alguns estados, para um público específico. Ao todo, 521 municípios de 16 estados, além do Distrito Federal, foram liberados para iniciar a vacinação. O público-alvo inicial são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa que concentra maior número de hospitalizações por dengue. A vacina pode ser aplicada tanto em quem já teve a doença quanto em quem nunca foi diagnosticado.