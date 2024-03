BoE mantém juro básico pela quinta vez consecutiva, em 5,25%

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros pela quinta vez consecutiva, em 5,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 21. A decisão do BoE veio em linha com a expectativa de analistas.

Segundo ata da reunião, oito dos nove dirigentes de política monetária do BC inglês votaram pela manutenção do juro básico. Única dissidente, Swati Dhingra defendeu corte do juro básico em 25 pontos-base, para 5%.

O presidente do BoE, Andrew Bailey, avaliou que a instituição ainda não chegou ao ponto de poder reduzir juros, mas está indo na direção certa.

Também na ata, o BoE avaliou que a restrição monetária está pesando na atividade econômica do Reino Unido e enfraquecendo o mercado de trabalho britânico.

O BC inglês, no entanto, reafirmou que precisa manter uma política restritiva e que a duração do juro básico no nível atual continua sob revisão.

O BoE também previu que a inflação britânica estará abaixo de 2% no segundo trimestre deste ano. Em fevereiro, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) britânica desacelerou para 3,4%, ante 4% no mês anterior. *Com informações da Dow Jones Newswires.