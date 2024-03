Reduz risco de diabetes e faz bem ao coração: 6 benefícios da macadâmia

Nativa da Austrália, a macadâmia é uma castanha saborosa que fornece diversos nutrientes importantes para a saúde do coração e antioxidantes, que combatem o envelhecimento e as doenças relacionadas ao órgão, além de boas doses de fibras.

Conheça mais sobre os benefícios desse alimento, que pode fazer parte de uma dieta balanceada, em quantidades moderadas.

Benefícios da macadâmia

1. Atua para reduzir o colesterol

As macadâmias possuem gorduras boas (monoinsaturadas), assim como o azeite, que ajudam a diminuir os níveis de colesterol total e LDL (o chamado "colesterol ruim"), reduzindo o risco de doenças cardíacas, segundo uma análise publicada no Journal of Nutrition.

"Níveis muito altos de LDL podem promover o acúmulo de placas nas artérias, levando a doenças cardíacas ou ao derrame (acidente vascular cerebral)", alerta a nutricionista Cynthia Antonaccio, da Consultoria Equilibrium Latam.

2. Contribui para um coração saudável

O alimento contém ácido oleico, também conhecido como ômega 9, um ácido graxo insaturado essencial que desempenha um papel vital na síntese hormonal, contribuindo significativamente para a manutenção de uma pressão arterial equilibrada e níveis saudáveis de triglicerídeos.

A alta concentração de potássio e o baixo teor de sódio da macadâmia auxiliam na manutenção da pressão arterial. "Daí a importância de consumi-la sem sal para não impactar esses benefícios", recomenda Antonaccio.

A macadâmia ainda é rica nos antioxidantes flavonóides e tocotrienóis. Ambos diminuem a produção de substâncias inflamatórias que aumentam o risco de doenças cardíacas.

3. Melhora os níveis de açúcar no sangue

Uma revisão de estudos publicada na revista Journal of Functional Foods mostra que o ácido palmitoleico presente na macadâmia tem a capacidade de aumentar a sensibilidade à insulina e, assim, reduzir o risco de diabetes tipo 2. Portanto, se você sofre com resistência à insulina ou tem casos de diabetes na família, considere incluir a macadâmia na dieta com frequência.

4. Deixa os ossos fortes

A castanha fornece boas doses de cálcio, magnésio, fósforo e manganês —minerais importantes para deixar ossos e dentes resistentes. "Esses nutrientes combinados ainda potencializam a ação de aumentar a massa óssea", comenta a nutricionista e coach de bem-estar Lara Natacci, que é mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e diretora da Dietnet.

5. Ajuda a prevenir a artrite reumatóide

Um estudo publicado na revista Pharmacognosy Magazine mostrou que as nozes de macadâmia podem ser eficazes na redução da inflamação crônica e dos sintomas da artrite reumatóide.

A pesquisa analisou 106 extratos de 40 espécies de plantas, incluindo a Macadamia integriflora, para verificar a capacidade de inibir o crescimento da bactéria Proteus mirabilis, associada à artrite reumatoide. E os resultados indicaram que os compostos fenólicos presentes em alguns extratos, inclusive na noz de macadâmia, podem bloquear o crescimento da bactéria e, assim, prevenir o surgimento da doença.

6. Contribui para a saúde gastrointestinal

A macadâmia fornece 1,7 gramas de fibras em uma porção de 20 gramas (cerca de duas unidades da castanha), por isso é um alimento que ajuda na manutenção de um intestino saudável.

Como consumir

Por se tratar de uma castanha calórica, a macadâmia deve ser consumida com moderação. Recomenda-se apenas duas unidades por dia, o que equivale a 20 g (cerca de 140 kcal).

Essa nut favorece a absorção de antioxidantes como o licopeno, presente no molho de tomate e que oferece benefícios para a prevenção do câncer de próstata, segundo estudos. Lara Natacci, nutricionista

Opte pela castanha sem sal para aproveitar melhor seus benefícios para a saúde cardiovascular.

Você pode consumi-la pura ou em preparos mais saudáveis, como saladas, bowl de frutas e cereais, ou ainda em receitas de pães e bolos.

A macadâmia também pode ser encontrada na forma de manteiga e farinha, ingredientes que também podem ser usados no preparo de receitas.

Riscos e contraindicações

Pacientes com histórico de alergia a outros tipos de castanhas (amendoim, nozes, castanha-do-pará, amêndoa e avelã) não têm recomendação para consumir macadâmia.

Orienta-se procurar imediatamente o atendimento médico (ou pronto-socorro) caso sintomas de alergia surjam após a ingestão da oleaginosa, entre eles, reações na pele (erupções cutâneas, urticária, coceira ou eczema), problemas gastrointestinais (náuseas, vômitos, dor abdominal ou diarreia), dificuldades respiratórias (tosse, chiado no peito, falta de ar ou congestão nasal) até reações graves, como anafilaxia, em casos raros.

Crianças podem consumir a macadâmia após os 2 anos, já que há um risco de engasgo. Caso opte por oferecê-la em pratos, procure usá-las quebradas ou trituradas.

Fonte: Lara Natacci, nutricionista e coach de bem-estar, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e diretora da Dietnet; Cynthia Antonaccio, nutricionista da Consultoria Equilibrium Latam.