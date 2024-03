Retarda digestão de carboidratos e alivia cólica: os benefícios da canela

A canela é uma especiaria bastante usada em diversas receitas e tem um sabor marcante e aroma agradável. É encontrada facilmente em supermercados e mercearias na versão em pó e em pau.

Entre os seus nutrientes, destacam-se pequenas quantidades de minerais, como ferro, cálcio e manganês, além de antioxidantes.

O consumo moderado da especiaria, quando a pessoa mantém uma dieta equilibrada, contribui com diversos benefícios para a saúde. A seguir, veja as principais vantagens de incluir a canela na rotina alimentar.

1. Estimula o metabolismo

A canela causa um efeito termogênico no organismo, ou seja, aumenta a produção de calor no corpo, o que estimula o metabolismo. Dessa forma, há uma pequena queima de calorias.

2. Controla os níveis de açúcar no sangue

A especiaria tem alguns compostos que estão associados ao controle de níveis de açúcar no sangue. Entre eles, está o cinamaldeído, que melhora a sensibilidade à insulina e reduz os níveis de glicose no sangue após as refeições.

Ela também retarda a digestão dos carboidratos, o que diminui os picos de açúcar no sangue após o consumo. Portanto, é um alimento considerado benéfico para quem tem diabetes.

3. Ajuda na digestão

A canela estimula as enzimas digestivas e reduz a formação de gases no trato gastrointestinal.

Um estudo apontou que o consumo da especiaria diminui a inflamação da gastrite provocada pela bactéria Helicobacter pylori.

As propriedades antimicrobianas da canela também combatem bactérias e fungos que provocam distúrbios gastrointestinais.

4. Alivia cólicas menstruais

Conhecida por suas propriedades antiespasmódicas e anti-inflamatórias, o consumo de canela é associado ao alívio das cólicas menstruais, causadas por contrações uterinas intensas e inflamação na região pélvica.

Isso acontece porque a especiaria regula os níveis de hormônios que desempenham um papel no ciclo menstrual, o que alivia as cólicas. Também ajuda a relaxar os músculos uterinos, diminuindo a intensidade das contrações do útero e, consequentemente, as dores.

5. Contribui com a função cerebral

A canela pode ser benéfica para o cérebro por ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O consumo regular costuma ter efeito positivo na memória, no desempenho cognitivo e na aprendizagem.

Os compostos antioxidantes, como polifenóis, reduzem o estresse oxidativo do organismo, o que protege as células cerebrais contra danos. Já as propriedades anti-inflamatórias diminuem a inflamação no cérebro e o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

6. Faz bem para o coração

A canela melhora a saúde cardíaca ao reduzir os níveis de colesterol total, LDL (colesterol "ruim") e triglicerídeos, enquanto aumenta o HDL (colesterol "bom"). Também atua na diminuição da pressão arterial, importante fator de risco para a saúde do coração.

Além disso, os antioxidantes combatem o estresse oxidativo e a inflamação do organismo, que estão associados às doenças cardíacas.

7. Diminui inflamações

A canela pode reduzir a inflamação no corpo. Os antioxidantes presentes na especiaria reduzem o estresse oxidativo, o que neutraliza os radicais livres e diminui processos inflamatórios.

Quantidade recomendada

O ideal é consumir no máximo cerca de 6 g de canela em pó por dia, o que é equivalente a 2 colheres e meia de chá.

Como consumir

A canela é um ingrediente versátil em muitas receitas, tanto doces quanto salgadas.

Uma das maneiras mais simples de consumir canela é adicioná-la a alimentos e bebidas. Pode ser polvilhada em frutas, como maçãs ou bananas, cereais, iogurtes, smoothies, café e chá e até mesmo em pratos salgados, como sopas e ensopados.

O chá de canela também é uma opção bastante consumida.

Contraindicações

O consumo de canela é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, em excesso, pode causar efeitos adversos devido ao teor de cumarina, um composto presente na especiaria.

Em grandes quantidades, também é tóxica para o fígado. Há ainda o risco de interagir com medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, e aumentar o risco de sangramento.

Embora seja raro, algumas pessoas são alérgicas à canela. Nesses casos, é fundamental evitar o consumo, pois surgem sintomas desagradáveis, como coceira, inchaços e, em casos mais graves, falta de ar.

Grávidas podem consumir canela?

Quanto ao consumo de canela durante a gravidez, as evidências são limitadas sobre sua segurança. Portanto, é recomendável que mulheres grávidas evitem o consumo excessivo de canela, principalmente em forma de suplementos concentrados.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).