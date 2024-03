BC diz que Alemanha provavelmente está em recessão devido ao atraso na recuperação

FRANKFURT (Reuters) - A economia da Alemanha provavelmente está em recessão no primeiro trimestre de 2024, uma vez que o consumo fraco e a demanda industrial anêmica continuam a empurrar a recuperação para o futuro, disse o banco central do país em um relatório econômico nesta quinta-feira.

A maior economia da Europa enfrentou dificuldades ao longo do último com o aumento dos custos de energia e dos custos de empréstimos, mas um conjunto recente de indicadores, como os números de confiança do instituto de pesquisa econômica ZEW e novos dados do PMI, sugere que ao menos o ponto mais fraco já foi alcançado.

Mas a análise do banco central também não apontou para nenhuma recuperação significativa, sugerindo que 2024 será outro ano fraco para uma economia tradicionalmente considerada a potência da Europa.

"O setor industrial, em particular, provavelmente permanecerá em uma fase fraca", disse o Bundesbank. "Por enquanto, também não se espera nenhum estímulo importante do consumo privado."

As taxas de juros elevadas estão enfraquecendo a demanda doméstica, particularmente para investimentos, mas a incerteza sobre questões importantes, como a política climática, também pesa sobre as decisões de investimento, acrescentou o banco.

Com os consumidores evitando gastos, a inflação está caindo e os salários nominais estão subindo, de modo que a capacidade de gastos está, pelo menos, aumentando.

A inflação pode cair ainda mais nos próximos meses, mas é provável que haja alguma flutuação e o aumento dos preços dos serviços diminuirá apenas lentamente, acrescentou o Bundesbank.

Apesar das perspectivas econômicas fracas para a Alemanha, as empresas continuam a manter seus funcionários e espera-se que o desemprego aumente apenas ligeiramente no próximo trimestre, disse o banco.

As empresas tiveram dificuldades para recontratar trabalhadores quando a economia reabriu após a pandemia, portanto, elas têm acumulado mão de obra apesar de um ano sem crescimento, com a premissa de que ainda é mais barato manter uma força de trabalho estável do que ter dificuldades durante uma recuperação.

(Reportagem de Balazs Koranyi)