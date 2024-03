Do lanche ao treino: 10 barras de proteínas para ajudar na sua alimentação

O consumo de proteínas é parte importante da nossa alimentação, uma vez que elas são fonte de aminoácidos que nosso corpo não produz naturalmente. Para ajudar a suprir essa demanda, o mercado de alimentos foi invadido pelas barrinhas proteicas.

Se antes o público delas estava focado em quem frequenta a academia, hoje já é possível encontrá-las em lojas e supermercados não especializados no mundo fitness.

Por que consumir?

Na busca por uma vida mais saudável, aumentar a ingestão de proteína faz sentido. Ela ajuda a construir e reparar tecidos, o que inclui músculos, ossos, pele, cabelo e unhas.

Além disso, desempenha um papel crucial na síntese de enzimas e hormônios, substâncias químicas que regulam diversas funções corporais, como o metabolismo, a digestão, o sistema imunológico e a reprodução.

As barras em si são uma alternativa extra para o consumo proteico: elas podem ser o "lanchinho" no meio da tarde ou entre refeições.

Quais cuidados devo ter?

Mas é claro que é preciso tomar cuidado com o que estamos comprando e comendo.

Primeiro, porque trata-se de um alimento ultraprocessado.

Segundo, porque algumas barrinhas são bastante calóricas.

Então, se você está em busca de perder peso, é preciso ficar atento: uma barra de proteína com poucas calorias não dará uma boa recuperação física após um treino, mas calorias demais também podem engordar.

A quantidade de açúcar e a presença de gordura trans são outras questões a considerar na hora da compra. As barrinhas mais saborosas podem ser justamente as mais carregadas desses elementos.

E vale lembrar: é importante consultar um nutricionista ou nutrólogo antes de adotar um desses produtos como parte da sua dieta.

O Guia de Compras separou algumas opções que são bem avaliadas na Amazon, parceira do UOL:

