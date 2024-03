Banco da Inglaterra vê a economia "se movendo na direção certa" para cortes nos juros

LONDRES (Reuters) - A economia britânica está "se movendo na direção certa" para que o Banco da Inglaterra comece a cortar a taxa de juros, disse o presidente Andrew Bailey enquanto dois de seus colegas retiraram o voto a favor de aumento dos custos de empréstimos.

As autoridades do Banco da Inglaterra votaram nesta quinta-feira por 8 a 1 para manter os custos dos empréstimos em 5,25%, o maior valor em 16 anos, com a mudança de posição de dois membros que haviam defendido taxas mais altas anteriormente.

A maioria dos economistas consultados pela Reuters esperava que um membro do Comitê de Política Monetária continuasse votando a favor de um aumento na taxa de juros.

Mas Jonathan Haskel e Catherine Mann se juntaram à maioria a favor da manutenção. Swati Dhingra foi novamente o único a votar a favor da redução da taxa bancária para 5,0%.

O presidente Andrew Bailey disse que houve "mais sinais encorajadores de que a inflação está caindo", mas ele também disse que o banco central precisa de mais certeza de que as pressões dos preços na economia estão totalmente sob controle.

"Ainda não chegamos ao ponto em que podemos cortar as taxas de juros, mas as coisas estão indo na direção certa", disse Bailey em um comunicado.

A decisão do Banco da Inglaterra segue o anúncio do Federal Reserve na quarta-feira de que continua no caminho para três cortes na taxa de juros dos Estados Unidos este ano, o que provocou um rali global nos mercados de ações.

O Banco Central Europeu tentou esfriar as conversas sobre uma série de cortes nas taxas de juros da zona do euro, que ganharam força à medida que os investidores consideram cada vez mais que a luta contra a inflação global foi vencida.

O banco central britânico disse em fevereiro que estava colocando seus altos custos de empréstimos "sob revisão" - uma frase que manteve nesta quinta-feira - mas as principais autoridades enfatizaram que querem ver sinais mais claros de que a inflação foi vencida.

Dados divulgados na quarta-feira mostraram que o aumento dos preços ao consumidor caiu para o nível mais baixo em quase dois anos e meio.

Mas o Banco da Inglaterra disse que os principais indicadores da persistência da inflação ainda estão elevados. Ele também disse que o mercado de trabalho no Reino Unido permanece relativamente apertado, apesar de um pouco mais de afrouxamento e de sinais de que os altos custos de empréstimos estavam pesando sobre a economia.

A taxa de inflação do Reino Unido - que chegou a 11% em outubro de 2022 e levou a um aperto histórico nos padrões de vida - continuou sendo a mais alta do G7 em fevereiro, a 3,4%.

O Banco da Inglaterra disse que agora espera que a inflação vá abaixo de sua meta de 2% no segundo trimestre devido ao impacto da decisão do ministro das Finanças, Jeremy Hunt, de congelar novamente o imposto sobre combustíveis neste mês.

De modo geral, as medidas contidas na declaração orçamentária de Hunt de 6 de março provavelmente aumentarão a produção econômica em cerca de 0,25% nos próximos anos, mas aumentarão a inflação em menos tempo, disse o banco central.

(Reportagem de William Schomberg e Suban Abdulla)