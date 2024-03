Banco central da China diz que tem espaço para reduzir ainda mais compulsório

Por Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - A China tem espaço para reduzir ainda mais o depósito compulsório dos bancos, conhecido como RRR, entre outras ferramentas de política à sua disposição, disse um vice-diretor do banco central do país nesta quinta-feira, destacando as expectativas do mercado em relação a mais medidas de flexibilização para impulsionar a economia.

A segunda maior economia do mundo começou o ano em uma base sólida, oferecendo algum alívio aos formuladores de políticas, que tentam reforçar a confiança e o crescimento em meio à persistente fraqueza do setor imobiliário.

"A política monetária da China tem amplo espaço e ricas reservas de ferramentas de política, e ainda há espaço para cortar a RRR", disse Xuan Changneng, vice-presidente do Banco Popular da China, em uma coletiva de imprensa em Pequim.

A redução da RRR -- atualmente em cerca de 7% -- seria uma forma importante de o BC chinês injetar liquidez na economia e pode expandir o balanço patrimonial do banco central, que está em cerca de 45 trilhões de iuanes (6,25 trilhões de dólares), disse Xuan.

"Se o compulsório for reduzido, o balanço patrimonial do banco central se expandirá mais", disse ele, em um raro comentário sobre o balanço patrimonial do banco.

A autoridade monetária chinesa anunciou um corte de 50 pontos-base na RRR em janeiro, o maior em dois anos, e os analistas acreditam que pelo menos mais uma redução pode estar prevista para este ano, já que os formuladores de políticas tentam impulsionar o crescimento.

A queda nos custos dos depósitos e a mudança nas políticas monetárias em outras economias importantes ajudarão nas operações de política de juros da China, disse Xuan.

Na quarta-feira, o BC chinês deixou suas taxas de empréstimo de referência inalteradas em meio a alguns sinais de melhora na economia em geral.

A China promoverá investimentos efetivos e ajudará a resolver o excesso de capacidade, disse ele, esperando que a meta de crescimento econômico nominal do país fique em torno de 8% em 2024.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, revelou a meta de crescimento econômico da China para 2024 de "cerca de 5%" na reunião parlamentar anual no início deste mês.

Li também estabeleceu uma meta de inflação para 2024 de cerca de 3%, mas os analistas apontam para riscos deflacionários persistentes e descreveram a meta de crescimento como ambiciosa, dada a prolongada crise no setor imobiliário.

Os preços ao consumidor da China subiram pela primeira vez em seis meses em fevereiro, devido aos gastos relacionados ao Ano Novo Lunar, oferecendo algum alívio para a economia que está lutando contra o fraco sentimento do consumidor, enquanto os preços de fábrica caíram novamente.